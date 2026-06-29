Fabiola Martínez, desolada tras los terremotos de Venezuela: "Estamos todos debajo de esos escombros"

Debut agridulce de Fabiola Martínez este fin de semana como colaboradora del nuevo programa de Paz Padilla en Telecinco, 'El show de Paz', debido a la pesadilla que está viviendo su tierra natal, Venezuela, tras los dos fuertes terremotos que el pasado miércoles arrasaron parte del país y que hasta el momento -mientras continúan las labores de rescate a contrarreloj- han dejado 1.450 víctimas y decenas de miles de personas desaparecidas.

Después de confesar angustiada su consternación al no haber podido contactar todavía con su familia horas después del seísmo, la exmujer de Bertín Osborne no ha podido evitar romperse muy emocionada en el estreno del magazine al hablar de la complicada situación que atraviesa el lugar que la vio nacer. "Está siendo un momento difícil, he pasado un par de días de bajón, veo las imágenes y me rompen el corazón. Estamos todos debajo de esos escombros esperando a que alguien nos tienda la mano y nos saque de este infierno" ha confesado sin poder contener las lágrimas al ver las imágenes de las zonas más afectadas por los seísmos.

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Sin embargo, ha querido lanzar un mensaje de optimismo y ha asegurado que "Venezuela es un país fuerte y sé que nos vamos a recuperar". "Todos somos Venezuela ahora. Yo creo que aunque yo tenga aquí a mi familia, da igual, porque el dolor es el mismo cuando ves todo lo que está pasando" ha expresado tras el programa ante las cámaras de Europa Press.

Y, aunque es un trance muy delicado y su corazón y su cabeza están puestos en su país, ha desvelado que por otro lado está feliz de esta oportunidad de trabajar junto a Paz Padilla: "Es un torbellino, es un terremoto, pero tiene mucho corazón. Entonces es fácil. Es un programa hecho a mi medida y estoy encantada" ha reconocido.

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