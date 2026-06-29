Ayuntamientos de toda España guardan un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos en Venezuela

Gobiernos locales de todo el país han guardado este lunes a las 12 horas un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio y que según las últimas cifras ascienden a 1.450 fallecidos, entre ellos 17 españoles y 3.150 heridos.

El homenaje se dio después del acuerdo unánime de la Junta de Portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y la proposición de la presidenta de la federación, María José García-Pelayo a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares y consells a convocar un minuto de silencio como símbolo de respeto por las víctimas.

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Antes de participar en el minuto de silencio del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y, junto a representantes de la comunidad venezolana, la alcaldesa y presidenta de la FEMP ha propuesto que las entidades locales puedan activar ayudas económicas extraordinarias en la medida de sus posibilidades; colaborar a través de las organizaciones no gubernamentales presentes en el terreno o en contacto directo; aprobar declaraciones institucionales y organizar jornadas culturales benéficas.

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer como representantes municipales, y hacerlo junto a nuestros hermanos venezolanos", ha dicho la presidenta. También se ha dirigido a ellos en términos de empatía y solidaridad: "Sabemos lo que estáis sufriendo y estamos haciendo lo posible con vosotros y de vuestra mano para ayudar en esta tragedia".

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LA FACHADA DE LA FEMP SE ILUMINARÁ CON LOS COLORES DE VENEZUELA

Así, García-Pelayo ha agradecido a los voluntarios, a las organizaciones no gubernamentales, asociaciones y hermandades, personas anónimas, por su cariño y solidaridad: "Los ayuntamientos somos una gran red de solidaridad y queremos poner nuestro granito de arena para que el sufrimiento acabe cuanto antes", ha asegurado.

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Asimismo, y como gesto simbólico, la fachada de la FEMP se iluminará desde la noche de este lunes y hasta el próximo miércoles con los colores de la bandera de Venezuela. De hecho, la federación anima a las entidades locales a tener gestos de estas características para que los españoles tengan "presente la tragedia de un país hermano como es Venezuela".