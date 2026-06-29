De la Espriella propone remitir a EEUU las supuestas irregularidades en los diálogos con el clan del Golfo

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha propuesto remitir al Departamento de Justicia de Estados Unidos las recientes informaciones sobre las supuestas irregularidades de altos funcionarios del actual Gobierno vinculadas a los diálogos de paz con el Clan del Golfo.

La propuesta lanzada por De la Espriella incluye además las denuncias pertinentes contra los altos funcionarios señalados, entre ellos quien fuera el alto comisionado para la Paz Danilo Rueda, como parte del proceso de transición, que ha encomendado a quien será su vicepresidente, José Manuel Restrepo.

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Para De la Espriella las recientes informaciones que han ido apareciendo en la prensa acerca de los gestos que el actual Gobierno habría concedido al grupo paramilitar, entre ellos cancelar las operaciones y reducir el número de efectivos de las fuerzas de seguridad en las áreas donde actúan, son de "la mayor gravedad".

"Exigen una respuesta jurídica inmediata, rigurosa y conforme al Estado de derecho", ha señalado en un comunicado el futuro presidente colombiano, quien incluye en la ecuación a Estados Unidos debido a la posibilidad de que estos hechos "puedan involucrar conductas de interés dentro de su ámbito de competencia".

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En ese sentido, también ha instado a elevar, en caso de que corresponda, estos hechos a las instancias internacionales oportunas si aquello que está siendo investigado ha podido comprometer las obligaciones del Estado colombiano para con el exterior o involucrar violaciones graves a los Derechos Humanos.

"El pueblo colombiano nos ha confiado la responsabilidad de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, restablecer el orden público y garantizar que ningún servidor público permanezca al margen del escrutinio de la justicia cuando existen motivos suficientes para investigar su conducta", ha remarcado.

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Las informaciones que aparecieron por primera vez en Caracol Radio apuntan principalmente Danilo Rueda, quien se habría encargado de plantear a la delegación del Clan del Golfo la posibilidad de ciertas concesiones a cambio de facilitar estas conversaciones de paz, extremo que ha negado.

Del mismo modo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, salió al paso de estas afirmaciones y recordó que solo él, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, tiene autoridad para ordenar y suspender las acciones contra grupos armados. En el caso del Clan del Golfo, reiteró que "nunca" dio orden de cesar las operaciones.

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NEGOCIACIONES CON EL CLAN DEL GOLFO

Antes de que apareciera esta nueva polémica, el Gobierno y el Clan del Golfo --autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)-- venían dialogando de manera formal desde septiembre de 2025 en Doha, Qatar, si bien el proceso de negociación sufrió otro revés en febrero de 2026 tras el encuentro de Petro en la Casa Blanca.

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En aquella cita, Petro solicitó apoyo a Estados Unidos para capturar a algunas de las principales figuras del conflicto armado colombiano, entre ellos el líder del Clan del Golfo, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo'.

No obstante, las conversaciones se retomaron a mediados de febrero, ya en Bogotá, después de que, según el Clan del Golfo, el Ministerio de Defensa de Colombia aceptara retirar a 'Chiquito Malo' de su lista de "objetivos de alto valor", y se avanzara en la propuesta de otorgar el grupo un estatus político.

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No obstante, el Gobierno siempre ha reiterado que las operaciones contra el grupo continúan y solo se ha permitido, como parte de los diálogos y mientras avanza la negociación, el traslado a las zonas de ubicación temporal de sus integrantes sin órdenes de extradición, por lo que no beneficia a 'Chiquito Malo'.

También conocido como 'Javier', 'Chiquito Malo' asumió el mando del Clan del Golfo después de la captura en octubre de 2021 de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', durante años la persona más buscada en Colombia y ahora cumpliendo una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos.

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Según la Inteligencia colombiana, desde 2022, y coincidiendo con los primeros acercamientos del Gobierno para establecer un proceso de negociación, el Clan del Golfo ha ido aumentando el número de efectivos y su presencia en otros escenarios, lo que ha traído consigo enfrentamientos con otros grupos armados.