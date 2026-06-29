Trump asegura que este martes se celebrará en Qatar una reunión con Irán "a petición" de Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que este martes se celebrará en la capital de Qatar, Doha, un encuentro con Irán que tendrá lugar "a petición" de Teherán, que horas antes descartó que hubiera en agenda un encuentro a nivel técnico con Washington.

"Irán ha pedido una reunión. Tendrá lugar mañana en Doha", ha dicho el inquilino de la Casa Blanca en un breve mensaje en redes sociales, sin que las autoridades iraníes se hayan pronunciado por ahora sobre el anuncio.

Poco antes, el viceministro de Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales de Irán, Kazem Qaribabadi, había indicado que "no hay programadas para esta semana reuniones de los grupos técnicos de trabajo", después de que Pakistán, que ejerce labores de mediación, afirmara la semana pasada un encuentro previsto para este lunes o martes.

PUBLICIDAD

Las palabras de Qaribabadi llegaron horas después de que un funcionario estadounidense confirmara en declaraciones concedidas a Europa Press que Estados Unidos e Irán "cesarán" las hostilidades de los últimos días y "continuarán las conversaciones técnicas" sobre su memorando de entendimiento, mientras que las embarcaciones "podrán moverse libremente" en el estrecho de Ormuz.