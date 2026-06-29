La Rábida acoge la exposición 'Puerto de Sueños' sobre el universo portuario en el arte

El diputado de la Unidad de Gestión de La Rábida, Juan Daniel Romero, y el artista olontense Pablo Sycet inaugurarán este martes, 30 de junio, a las 20,00 horas, en el Foro Iberoamericano de La Rábida, la exposición 'Puerto de Sueños. Las ciudades y los puertos en el arte español de nuestro tiempo', organizada por la Fundación Olontia de Arte Contemporáneo, con la colaboración de la Diputación de Huelva.

La muestra, que permanecerá abierta al público del 1 al 31 de julio, propone un recorrido por la representación de las ciudades y los puertos en el arte español contemporáneo, estableciendo un diálogo entre la pintura, la fotografía y la poesía para poner de relieve el puerto como espacio de encuentro, memoria, creación e intercambio cultural, ha indicado la institución provincial en una nota.

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El proyecto toma como punto de partida la estrecha relación histórica entre las ciudades portuarias y el desarrollo de las manifestaciones artísticas, subrayando el papel de los puertos como lugares abiertos a la ciudadanía y como motores de dinamización cultural, en línea con la creciente apuesta de las autoridades portuarias por acercar estos espacios a la sociedad mediante iniciativas de carácter artístico y educativo.

La exposición reúne una selección de unas 26 obras procedentes fundamentalmente de la Colección Olontia de Arte Contemporáneo --integrada por alrededor de 4.500 piezas y actualmente en proceso de catalogación tras el inicio de las gestiones para su cesión a la provincia de Huelva a través de la Fundación Olontia--.

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La muestra se completa con obras cedidas para la ocasión por instituciones como la propia institución provincial y el Museo de Huelva. 'Puerto de Sueños' reúne obras creadas en diferentes momentos del último siglo que encuentran un punto de conexión en el paisaje marítimo y portuario. Pinturas, fotografías y poemas se entrelazan para ofrecer una visión conjunta de los puertos como lugares de tránsito, inspiración y convivencia, reivindicando además el legado artístico vinculado a Huelva y a sus creadores.

La Fundación Olontia plantea esta exposición con vocación de itinerancia, tomando como punto de partida el Muelle de las Carabelas y el Foro Iberoamericano de La Rábida, con el objetivo de que pueda recorrer posteriormente otros puertos españoles gracias a la colaboración de las instituciones portuarias.

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La exposición podrá visitarse del 1 al 31 de julio, de martes a sábado, en horario de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 20,00 horas, excepto los días 3, 10 y 17 de julio, en los que permanecerá cerrada con motivo de la programación de conciertos del Foro Iberoamericano.