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El Atlético presenta su nueva camiseta con el tridente de Neptuno representado en las rayas rojiblancas

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El Atlético de Madrid y Nike presentaron este lunes la primera equipación para la temporada 2026-27, una camiseta con el tridente de Neptuno en las icónicas rayas rojiblancas del club, un cuello en pico y los bordes de las mangas en color azul marino.

"Este nuevo uniforme combina nuestra tradición con la tecnología Nike Aero-Fit, que mejora la transpirabilidad y la libertad de movimiento sobre el campo", expresó el comunicado del club publicado en su página web.

El diseño presenta un cuello de pico en color azul marino a juego con el borde de las mangas, el pantalón y las medias. Asimismo, el interior de las rayas rojiblancas esconde el tridente, "uno de los símbolos más queridos por la afición rojiblanca" asociado a Neptuno y que "evoca los grandes momentos de felicidad vividos por el club". La camiseta ya está a la venta en la tienda online y en los establecimientos de la Comunidad de Madrid.

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