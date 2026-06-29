Diálogo China-América Latina de China Hoy Episodios del 6 al 10

PR Newswire

PEKÍN, 29 de junio de 2026

Los "Diálogos China-América Latina ofrecen espacio audiovisual de conversación en el que periodistas de China Hoy reflexionan junto a distintas personalidades de América Latina acerca de las relaciones a distintos niveles entre ambas regiones.

PEKÍN, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el sexto de estos episodios, China Hoy entrevistó al embajador de Uruguay en China, Aníbal Cabral, quien aseveró la importancia de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en pos de la cooperación Sur-Sur y mantuvo que Uruguay y China "coincidían en la arena internacional". Durante el episodio número siete de esta serie, el embajador de Chile en China, Arriarán, concedió una entrevista en la que señaló el gran potencial de trabajo entre su país y China en el campo de las energías limpias y renovables, en aras no solo de un mutuo desarrollo, sino también de conseguir un planeta más habitable. Para el octavo episodio China Hoy conversó con Paola Terra, directora de los programas de Gobernanza e Innovación de la Universidad de Montevideo y Wilson Brun, de la Corte Electoral de Uruguay. Ambos reflexionaron sobre las oportunidades de desarrollo local a partir de proyectos de internacionalización. Durante el episodio número nueve, entrevistamos a Víctor Andrés Tovar, secretario general de Cuentas del Congreso de la República de Colombia, con el que conversamos sobre estrategias de colaboración y cooperación entre ambos países en materia de gobernanza. Para Tovar, lo que más le impactó respecto a la gobernanza en China fue "la planificación a largo tiempo organizada en los planes quinquenales". Finalmente, en el décimo episodio de esta serie, atendió a las cámaras y micrófonos de China Hoy el embajador de México en China, Jesús Seade, para quién "China representa un papel muy importante en el Sur Global". Seade añadió que entre China y México "existe una gran complementariedad y un gran parecido".

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1. https://youtu.be/a-xMr0k8LUE?is=C0GeXq0El3-11m0K

Embajador de Uruguay en China: "Coincidimos con China en la arena internacional

2. https://youtu.be/BNR37-AXIY4?is=j0jN8ER65AioD8M0

Embajador de Chile en China: Existe un potencial muy grande de trabajo con China en el campo de las energías limpias y renovables

3. https://youtu.be/M0miiDD0HNk?is=WYcntbx7fKc6WQXU

China y Uruguay en el camino de la amistad：Perspectivas uruguayas sobre la gobernanza china y la cooperación bilateral

4. https://youtu.be/wTjQuOoq9qU?is=3m0RDsLGe_T7P3_g

Diálogo entre China y América Latina: China y Colombia en una nueva etapa de la cooperación integral

5. https://youtu.be/R8rGSJTjvt8?is=iayOebbVYEgpn6Zm

Embajador de México en China: "China tiene un papel muy importante con el Sur Global en general"

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FUENTE China Hoy