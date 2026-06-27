Koundé: "Estamos llegando a nuestro mejor nivel"

Foxborough (EE.UU.), 26 jun (EFE).- El defensa francés Jules Koundé aseguró este viernes tras el triunfo por 1-4 ante Noruega y la clasificación como primera del Grupo I a dieciseisavos de final del Mundial 2026, que la selección gala está llegando a su "mejor nivel".

"Cada vez nos encontramos mejor sobre el campo, combinamos mejor y tengo la sensación de que estamos llegando a nuestro mejor nivel", dijo el jugador del Barcelona en la zona mixta del Gillette Stadium de Foxborough (Estados Unidos).

"Siempre hay cosas a corregir (...) aun así, creo que el balance es positivo", añadió Koundé, recordando que el equipo ha ido creciendo tras arrancar el torneo con una primera parte "muy complicada contra Senegal".

El lateral, que ha sido titular indiscutible en los tres partidos de la primera fase, también se mostró satisfecho por haber sumado los nueve puntos, algo que solo México había logrado.

"Terminar primeros de grupo era el objetivo que nos habíamos marcado antes de empezar la fase de grupos, así que estamos muy contentos", dijo.

Francia espera rival en dieciseisavos de final, que saldrá de uno de los ocho mejores terceros.