Jesulín de Ubrique se lava las manos con las polémicas de su hija Juls Janeiro tras su salto a la fama

MADRID (CHANCE)

Juls Janeiro ha dado mucho de que hablar desde que decidió dar el salto definitivo a la esfera pública, pasando de una discreta exposición a acaparar titulares. Su faceta como creadora de contenido y el interés constante por su vida privada han colocado a la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario en el punto de mira, mientras su entorno familiar intenta gestionar este nuevo foco mediático.

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En medio de este contexto, hay alguien que prefiere mantenerse en un segundo plano ante cualquier polémica, su padre. El exdiestro ha optado por guardar silencio y no entrar en las controversias que puedan rodear a Juls desde que esta decidió vivir de cara al escaparate público. Fiel a su estilo, el torero evita alimentar debates y se muestra prudente cuando le preguntan por los pasos profesionales y personales de su hija.

En esta ocasión, Jesulín ha vuelto a demostrar que, aunque está al tanto de lo que se comenta sobre Juls, prefiere llevarlo con humor y distancia. Al recibir las preguntas de la prensa sobre su hija, el torero reaccionó con una gran sonrisa en el rostro y una frase que refleja tanto sorpresa como complicidad: "Qué raro verte por aquí". Una respuesta breve, pero cargada de intención, con la que esquiva entrar en valoraciones directas sobre la exposición mediática de su hija.

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Con esta actitud, deja claro que su postura pasa por apoyar a su hija sin alimentar la maquinaria del ruido mediático. Mientras Juls continúa consolidando su presencia en la esfera pública y explotando su tirón como personaje, su padre se sitúa en la retaguardia, entre el orgullo discreto y la voluntad de no avivar ninguna polémica que pueda salpicar a la familia.