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Las autoridades de Texas imponen textos de la Biblia en las lecturas obligatorias a partir de 2030

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La Junta de Educación del estado de Texas, controlada por el Partido Republicano, ha aprobado una nueva lista de lecturas obligatorias para los colegios públicos del estado que incluye varios textos de la Biblia, el libro sagrado cristiano, a pesar de las críticas por vulnerar la libertad religiosa del alumnado.

La lista de lecturas ha sido aprobada por nueve votos a favor, cinco en contra y una abstención, por lo que, por ejemplo, los estudiantes de quinto de primaria tendrán que leer pasajes del Éxodo y los de séptimo tendrán que leer el Salmo 23 o Salmo del Pastor una vez se aplique el listado, a partir de 2030.

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Más de cinco millones de estudiantes de escuelas públicas tendrán que leer estas lecturas obligatorias, medida que se suma a la implantada en 2025 por la que los Diez Mandamientos tienen que estar obligatoriamente expuestos en cada aula.

La iniciativa de las lecturas se ampara en la ley educativa estatal de 2023 por el que las autoridades estatales marcan al menos una obra literaria de lectura obligatoria por cada nivel. La Junta de Educación establece estas lecturas obligatorias y añade una serie de recomendaciones para cada curso.

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Los defensores de la medida argumentan que la tradición judeo-cristiana desempeña un papel central para los cimientos del país y por ello debe reflejarse en las escuelas públicas. Sin embargo, otros critican que supone una violación de separación iglesia-estado consagrada en la Constitución.

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