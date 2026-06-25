Anthropic denuncia una operación masiva de Alibaba para replicar la tecnología de Claude mediante 25.000 cuentas falsas

Anthropic ha denunciado un comportamiento ilegítimo por parte de Alibaba, acusando a la tecnológica china de utilizar casi 25.000 cuentas falsas para acceder a Claude y copiar sus tecnologías mediante técnicas de destilación, de cara a entrenar sus propios modelos de inteligencia artificial (IA) Qwen a menor coste.

La compañía de IA estadounidense especifica en sus términos de uso que queda completamente prohibido utilizar Claude para entrenar y desarrollar otros modelos de IA. Además, ya ha expresado en diversas ocasiones su intención de impedir que compañías de IA extranjeras accedan a sus modelos más capaces para desarrollar sus propios modelos de IA.

PUBLICIDAD

En este marco, Anthropic ha acusado ahora al gigante tecnológico chino Alibaba de organizar una campaña a gran escala para acceder de forma "ilícita" a las capacidades de IA más avanzadas de Claude, a través de casi 25.000 cuentas fraudulentas vinculadas al laboratorio de IA Qwen.

Así lo ha denunciado la compañía en una carta compartida con senadores de Estados Unidos y funcionarios de la Casa Blanca, a la que también ha podido acceder Bloomberg, y donde se detalla que la operación de Alibaba sumó 28,8 millones de transacciones con Claude registradas entre abril y junio de este año, a través de las mencionadas cuentas fraudulentas.

PUBLICIDAD

En el documento también se detalla que la intención de Alibaba era copiar tecnologías como la ingeniería de 'software' y el razonamiento automatizado que integra Claude, para posteriormente y mediante técnicas de destilación, utilizarlas en sus propios modelos de IA, en este caso, entrenando a Qwen.

Al respecto, Anthropic ha afeado este tipo de acciones, alegando que, tanto Alibaba, como otras empresas de IA chinas, utilizan los resultados de modelos de IA estadounidenses sin autorización para desarrollar sus propios modelos con capacidades similares pero a un coste mucho más inferior, "sin incurrir en los costos de formación e I+D necesarios para entrenar a los modelos de vanguardia estadounidenses", según ha subrayado.

PUBLICIDAD

Además, la tecnológica ha avisado de cómo estos sistemas ilícitos son más propensos a fallar en cuanto a medidas de seguridad, suponiendo un riesgo para los usuarios y las administradores que los utilicen. Por tanto, ha apelado a la colaboración entre el gobierno y la industria estadounidenses en materia de IA para plantear y ejecutar medidas que acaben con este tipo de prácticas.

Anthropic ha asegurado igualmente que este caso ha sido el mayor intento de aprovechamiento de sus tecnologías por parte de una compañía china. Al respecto, cabe recordar que ya acusó en febrero de este año a empresas chinas como DeepSeek o Moonshot por llevar a cabo ataques de destilación y abusar de su modelo Claude con el fin de aprovecharse de sus capacidades y mejorar sus modelos.

PUBLICIDAD

Estas acusaciones se han producido tras conocer recientemente que Alibaba ha interpuesto una demanda contra el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, así como contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros funcionarios estadounidenses, después de ser incluida a principios de junio en la lista de "empresas militares chinas" del Pentágono, solicitando judicialmente la anulación de este registro.