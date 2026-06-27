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Un equipo de Países Bajos llega a Caracas para apoyar en labores de búsqueda tras seísmos

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Bruselas, 27 jun (EFE).- El equipo de rescate enviado por el Gobierno de Países Bajos aterrizó ya en Caracas para colaborar en las labores de salvamento tras los fuertes terremotos sufridos por Venezuela, que han causado 920 muertos de acuerdo con los datos oficiales más recientes.

Según informaron medios neerlandeses, el equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) está integrado por 64 especialistas -entre ellos bomberos, policías, ingenieros, médicos y guías de perros de rescate- y ocho canes adiestrados en labores de búsqueda.

La ciudad portuaria de Macuto, cerca del epicentro de la catástrofe, servirá de base de operaciones del equipo, añadieron los medios.

Países Bajos es uno de la veintena de Estados que han enviado equipos especializados de rescate tras los terremotos.

El Gobierno neerlandés ya anunció el despliegue de su equipo el mismo jueves y apuntó que la misión se desarrollará mediante turnos continuos, con especial atención a la seguridad, la coordinación con los servicios locales de emergencia y el respeto a las víctimas.

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Una vez concluida la operación, el equipo USAR compartirá sus conclusiones y experiencia con las autoridades locales y permanecerá disponible para prestar apoyo posterior y participar en la evaluación de la intervención.

Venezuela es considerada un país vecino de Países Bajos en el Caribe por compartir fronteras marítimas con Aruba, Curazao y el municipio especial de Bonaire, territorios caribeños vinculados a la corona neerlandesa. EFE

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