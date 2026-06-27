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El Equipo de Emergencia de la Comunidad de Madrid rescata a una mujer y a sus dos nietos bajo los escombros en Venezuela

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El Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata (ERICAM) de la Comunidad de Madrid ha realizado su primer rescate con éxito en Venezuela, donde han conseguido salvar a una mujer y a sus dos nietos que se encontraban bajo los escombros de un edificio de La Guaira, epicentro de los terremotos que han azotado el país esta semana.

Así lo ha comunicado Emergencias 112 Comunidad de Madrid a través de la red social 'X', en la que ha informado que este contingente se encuentra trabajando en esta zona, "donde los cuatro perros de la Unidad Canina están resultando clave en las labores de búsqueda y localización de víctimas".

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El Gobierno autonómico activó este jueves el ERICAM con 40 profesionales del Cuerpo de Bomberos regional que se han trasladado hasta Venezuela para colaborar en las labores de rescate y búsqueda de víctimas tras los seísmos.

El equipo está integrado por especialistas en rescate en estructuras colapsadas, cuatro unidades caninas para la localización de víctimas y sanitarios del Servicio de Urgencia Médica autonómico (SUMMA 112), que han viajado junto con el equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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