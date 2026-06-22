Agencias

Petro abre la puerta a reconocer una victoria de De la Espriella tras los escrutinios

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Bogotá, 21 jun (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abrió este domingo la puerta a reconocer la victoria del abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales si así lo confirman los escrutinios oficiales de la segunda vuelta, aunque advirtió que sería un "grave error" desmontar las reformas impulsadas por su Gobierno.

"Si Abelardo es realmente después de los escrutinios el nuevo presidente cometerá un grave error al echar para atrás las reformas conseguidas y las que estaban en trámite", escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario hizo la afirmación en un extenso mensaje publicado después de conocerse los resultados preliminares del preconteo que dan a De la Espriella 12,9 millones de votos (49,66 %) frente a los 12,7 millones de apoyos (48,70 %) que obtuvo el izquierdista Iván Cepeda, su candidato. EFE

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