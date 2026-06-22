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De la Espriella llama al pueblo a reconocer y celebrar los resultados de las elecciones

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Barranquilla (Colombia), 21 jun (EFE).- El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella llamó este domingo a los colombianos a respetar y celebrar la victoria que le atribuyen los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial y aseguró que el triunfo marca el inicio de una nueva etapa para el país.

"El pueblo debe celebrar este triunfo con alegría, con patriotismo, porque la patria milagro empieza hoy", afirmó De la Espriella ante miles de simpatizantes reunidos en Barranquilla para seguir los resultados electorales que le dieron el triunfo por 0,94 puntos porcentuales sobre el izquierdista Iván Cepeda. EFE

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