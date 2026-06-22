Lunes, 22 de junio de 2026 (02:00 GMT)

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Ginebra.- Las herméticas negociaciones entre Irán y EE.UU en la localidad suiza de Bürgenstock avanzan gracias a una hoja de ruta que fue alcanzada la madrugada del lunes a pesar del intercambio de amenazas entre ambas partes a las sombra de la inamovible postura belicista de Israel en Líbano.

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Beirut - El Líbano continúa recuperando los cadáveres de los muertos por los ataques israelíes en un momento de tregua entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, mientras los desplazados aún siguen sin poder volver a sus casas en el sur.

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Amán - ‏Se celebra hoy una reunión de ministros de Exteriores de países árabes, convocada por la Liga Árabe, en Amán y Jordania, para abordar las últimas novedades que tienen lugar en la región después del acuerdo de entendimiento entre Estados e Irán que cesa las hostilidades iniciadas el pasado febrero y con el Líbano como tema pendiente por las continuaciones violaciones a la tregua, que también se extiende al país mediterráneo.

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COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá - Colombia entrará en una nueva fase política si se confirman los resultados preliminares de las elecciones presidenciales del domingo en las que el ultraderechista Abelardo de la Espriella habría ganado por un estrecho margen como sucesor del presidente progresista Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

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ASAMBLEA OEA

Ciudad de Panamá - Sesión de apertura de la Asamblea General de la OEA, que Panamá celebra en paralelo a la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, convocado por Simón Bolívar para defender la soberanía de los países americanos recientemente independizados frente a las potencias extranjeras.

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La sesión de apertura comienza a las 18.30 horas (23.30 GMT)

R.UNIDO GOBIERNO

Londres - Keir Starmer puede anunciar su dimisión como líder laborista y primer ministro británico o dar a conocer un calendario para su salida del poder ante las presiones de su grupo parlamentario para que deje paso a su rival político, el exalcalde de Mánchester Andy Burnham, quien acaba de entrar como diputado en el Parlamento tras conseguir una rotunda victoria en el escaño inglés de Makerfield.

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ADEMÁS

CUBA EEUU

La Habana - Los matices y las posturas complejas pueblan la obra y el pensamiento de la historiadora cubano-estadounidense Ada Ferrer, especializada en las conflictivas relaciones entre sus dos países. "No quiero intervención militar estadounidense, pero a la vez hay que ver un cambio", asegura en entrevista a EFE.

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EEUU EXTERIORES

Miami (EE.UU) - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participa en el Foro de Negocios de EE.UU-Italia en Miami, donde se espera que responda preguntas de la prensa sobre nuevos pasos de Washington hacia Cuba tras la guerra en Irán.

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PANAMÁ CONGRESO ANFICTIÓNICO

Ciudad de Panamá - Al menos cinco jefes de Estado y de Gobierno participan en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico en Panamá, convocado en 1826 por Simón Bolívar para defender la soberanía de los países americanos recientemente independizados frente a las potencias extranjeras, y que se celebra en paralelo a la Asamblea General de la OEA en el país centroamericano.

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Se celebra en el Salón Bolívar de la Cancillería de Panamá.

CINE ANIMACIÓN

París - Tras su paso por los cines en España en 2025, con triunfo en los Goya incluido, y su estreno en Estados Unidos hace un mes, la película 'Decorado', el particular 'show de Truman' del gallego Alberto Vázquez, abre un nuevo ciclo en la competición del Festival de Annecy, el más grande del mundo de la animación, inaugurado este domingo.

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FRIDA KAHLO

Londres - La galería Tate Modern de Londres dedica una gran exposición a Frida Kahlo para explorar cómo la pintora mexicana se convirtió en un icono global y una influencia clave en una generación de artistas.

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MARRUECOS URBANISMO

Rabat - Zakia aún recuerda la última conversación con su vecina apenas unas horas antes de que el edificio en el que vivía cayera en un barrio popular en el norte de Fez, en el centro de Marruecos, una tragedia que volvió a poner el foco sobre los repetidos derrumbes de edificios residenciales en esta histórica ciudad y sobre el desafío que enfrenta el país para frenar el deterioro de muchas construcciones antiguas.

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AGENDA INFORMATIVA

América

Ciudad de Panamá.- ASAMBLEA OEA.- Sesión de apertura de la Asamblea General de la OEA, que Panamá celebra en paralelo a la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, convocado por Simón Bolívar para defender la soberanía de los países americanos recientemente independizados frente a las potencias extranjeras. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA PETRÓLEO.- Expertos abordarán el impacto de las recientes medidas adoptadas para levantar el sector de Hidrocarburos de Venezuela durante el foro ‘El petróleo como motor de reconstrucción económica y social’ de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

San Salvador.- EL SALVADOR DERECHOS HUMANOS.- La abogada salvadoreña Ruth López, defensora de derechos humanos y critica del Gobierno del presidente Nayib Bukele, cumple este lunes 400 días encarcelada y a la espera de conocer la fecha en la que se llevará a cabo la segunda audiencia del proceso penal en su contra por enriquecimiento ilícito. (Texto)

La Paz/Cochabamba.- BOLIVIA ANIMALES.- Atención veterinaria a costos accesibles y servicios gratuitos para perros y gatos callejeros y los que están bajo custodia de organizaciones animalistas son algunos de los servicios que ofrece la primera clínica pública para animales en Bolivia inaugurada recientemente en la ciudad de Cochabamba, en el centro del país. NUEVO (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DESEMPLEO.- Argentina publica este lunes los datos de desempleo correspondientes al primer trimestre de 2026 (Texto)

Nueva York.- ORIENTE MEDIO ONU.- El consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio, con atención a Siria

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- Colombia entra en una fase de transición política tras la elección del nuevo presidente. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CONGRESO ANFICTIÓNICO.- Al menos cinco jefes de Estado y de Gobierno participan en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico en Panamá, convocado en 1826 por Simón Bolívar para defender la soberanía de los países americanos recientemente independizados frente a las potencias extranjeras, y que se celebra en paralelo a la Asamblea General de la OEA en el país centroamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Caracas.- VENEZUELA PETRÓLEO.- Expertos abordarán el impacto de las recientes medidas adoptadas para levantar el sector de Hidrocarburos de Venezuela durante el foro "El petróleo como motor de reconstrucción económica y social" de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). (Texto) (Foto)

11:00h.- La Habana.- CUBA EEUU.- Entrevista a la historiadora cubano-estadounidense Ada Ferrer con motivo de la publicación de su último libro "Keeper of my kin: Memoir of an inmigrant daughter" (Guardiana de mi estirpe: Memoria de una hija inmigrante) en el que aborda la historia de su familia, marcada por la política, la migración y la separación. La experta habla asimismo sobre las relaciones entre La Habana y Washington, en su momento de mayor tensión en décadas. (Texto) (Vídeo)

11:00h.- Nueva York.- EEUU ELECCIONES.- El congresista Adriano Espaillat, un veterano de la política neoyorquina, enfrenta una reñida batalla para conservar el escaño del Distrito 13 de Nueva York en el Congreso en las primarias demócratas del martes, ante una candidata, Darializa Ávila Chevalier, que según asegura a EFE fue "reclutada por personas con una agenda e intereses ajenos a la comunidad". (Texto) (Foto)

11:00h.- Miami.- EEUU EXTERIORES.- Marco Rubio participa en un foro en Miami en medio de presión de EEUU a Cuba tras guerra en Irán (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Quito.- ECUADOR EEUU.- Estados Unidos y Ecuador firman la carta de implementación del proyecto 'Frontera Segura', para la estrategia de seguridad fronteriza del país andino. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

Praga.- REPÚBLICA CHECA HUELGA.- Huelga de los trabajadores de la entidad pública de la Televisión Checa (CT) en protesta por la reforma del sistema de financiación.

Roma.- ITALIA MODA.- Las marcas presentan sus colecciones masculinas para la temporada Primavera/Verano 2027 durante la Semana de la Moda de Milán. (Texto) (Foto)

Roma.- FÚTBOL ITALIA.- La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) celebra elecciones a la presidencia tras la crisis provocada por quedarse fuera del Mundial por tercera vez consecutiva

Moscú.- RUSIA ONU.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reúne en Moscú con María Fernanda Espionosa, una de las candidatas oficiales para sustituir a António Guterres como secretaria general de la ONU.

Roma.- ITALIA ARTE.- La Galleria Borghese de Roma presenta "Metamorfosis. Ovidio y las artes", una gran exposición que recorre el universo del poeta romano Ovidio para explorar la transformación como fuerza creativa e inspiradora de siglos de arte europeo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE KAZAJISTÁN.- El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, visita Bruselas para reunirse con el presidente de la Comisión Europea.

Bruselas.- UE MOLDAVIA.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, se reúnen con la presidenta de Moldavia Maia Sandu. (Texto)

París.- FRANCIA CALOR.- Francia vive una ola de calor de larga duración que afecta buena parte del país con temperaturas que este lunes pueden rondan los 40 grados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pabrade.- UCRANIA GUERRA.- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, visita a soldados alemanes desplegados en Lituania y observa las maniobras militares Freedom Shield junto con su homólogo lituano Robertas Kaunas.

Londres.- R.UNIDO GOBIERNO.- El mundo político está pendiente del futuro del primer ministro británico, Keir Starmer, quien, ante presiones de su partido, podría anunciar su dimisión o un calendario para su retirada del Gobierno. (Texto) (Vídeo)

05:00h.- Fráncfort.- HOCHTIEF BOLSA.- La constructora alemana Hochtief, controlada por la española ACS, comienza a cotizar por primera vez en el DAX 40, el selectivo de la Bolsa de Fráncfort.

06:00h.- Bruselas.- UE PESCA.- Los ministros de Pesca de la Unión Europea se reúnen el lunes para debatir sobre las posibilidades pesqueras para 2027, así como abordar la evaluación de la Política Pesquera Común. (Texto) (Foto)

07:00h.- Roma.- PAPA ALIMENTOS.- El papa León XIV visita en Roma la sede del Programa Mundial de Alimentos (PMA) (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00h.- Londres.- FRIDA KAHLO.- Pase de prensa para mostrar la exposición sobre Frida Kahlo. Tate Britain (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- París.- FRANCIA ALBANIA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al primer ministro albanés, Edi Rama, para un almuerzo de trabajo.

10:40h.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, interviene en el Día de la Industria organizado por la Federación de Industrias Alemanas (BDI).

09:00h.- Bruselas.- UE BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, participa en un diálogo con la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo

12:00h.- Berlín.- ALEMANIA OLIMPIADAS.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe a los medallistas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milán/Cortina. (Foto)

15:00h.- Berlín.- UE DEFENSA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, pronuncia un discurso (Helmud Schmidt Lecture) en la Academia de las Ciencias de Berlín-Brandeburgo sobre el futuro de la capacidad de acción europea, tras lo cual participa en un panel de debate.

15:00h.- Berlín.- UE DEFENSA.- El ministro alemán de Defensa pronuncia un discurso (Helmut Schmidt Lecture) en la Academia de las Ciencias de Berlín-Brandeburgo sobre el futuro de la capacidad de acción europea, tras lo cual participa en un panel de debate.

18:00h.- Turín.- ITALIA TRIBUNALES.- Audiencia preliminar en Turín para determinar si el caso contra John Elkann, nieto de Gianni Agnelli, por fraude fiscal va a juicio oral o se archiva (Texto)

Oriente Medio y África

Rabat.- MARRUECOS MÚSICA.- Celebración del Festival Mawazine, uno de los eventos musicales más importantes de Marruecos.

Argel.- ARGELIA ECONOMÍA.- Argelia inaugura la 56ª edición de la Feria Internacional de Argel, centrada en la industria multisectorial y el comercio, con España como país invitado de honor (del 22 al 27 de junio)

Riad.- ARABIA SAUDÍ TURISMO.- Arabia Saudí inaugura hoy la cumbre Future Hospitality Summit donde responsables de la toma de decisiones de inversión en el sector hotelero más influyentes del mundo se reúne durante tres días en Riad.

Tánger.- CUMBRE GOBIERNOS LOCALES.- Celebración del Congreso Mundial de CGLU y la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales.

Rabat.- MARRUECOS URBANISMO.- Zakia aún recuerda la última conversación con su vecina apenas unas horas antes de que el edificio en el que vivía cayera en un barrio popular en el norte de Fez, en el centro de Marruecos, una tragedia que volvió a poner el foco sobre los repetidos derrumbes de edificios residenciales en esta histórica ciudad y sobre el desafío que enfrenta el país para frenar el deterioro de muchas construcciones antiguas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pretoria.- SUDÁFRICA UE.- Sudáfrica acoge la decimoséptima reunión del Consejo Conjunto de Cooperación Sudáfrica-UE para reforzar alianzas estratégicas en materia de paz, comercio y transición energética. (Texto)

09:45h.- Amán.- IRÁN GUERRA.- ‏Se celebra hoy una reunión de ministros de Exteriores de países árabes, convocada por la Liga Árabe, en Amán, en Jordania, para abordar las últimas novedades que tienen lugar en la región después del acuerdo de entendimiento entre Estados e Irán que cesa las hostilidades iniciadas el pasado febrero y con el Líbano como tema pendiente por las continuaciones violaciones a la tregua, que también se extiende al país mediterráneo. (Texto)

10:15h.- Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, dará unas declaraciones en Jerusalén junto al ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar. (Foto) (Vídeo)

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR JAPÓN.- 61er. aniversario de normalización de relaciones diplomáticas entre Seúl y Tokio, en el que cada nación suele dar declaraciones sobre su postura actual ante el país vecino.

Seúl.- COREA DEL SUR STARBUCKS.- Starbucks cierra temprano sus sucursales en Corea del Sur para que sus empleados reciban formación en historia, una medida sin precedentes que sigue a una polémica campaña promocional asociada con una masacre histórica de manifestantes prodemocracia, que desató boicots y disculpas públicas de la firma. (Texto)

Tokio.- JAPÓN CULTURA.- Con réplicas a escala real de edificios emblemáticos de la vieja capital japonesa, el recientemente reabierto Museo Edo-Tokio presenta una muestra que hará viajar a los visitantes más de 150 años atrás para revivir la transformación de la urbe y la influencia occidental en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA COMERCIO.- China inaugura la cuarta Exposición Internacional de Cadenas de Suministro (CISCE), con 676 empresas e instituciones de 85 países, regiones y organizaciones internacionales, con Pekín intentando presentarse como defensor de una economía mundial abierta frente a lo que describe como "proteccionismo" de algunos países occidentales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Deli.- INDIA CHINA.- El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, visita la India para asistir a la reunión de asesores de seguridad nacional y altos representantes de los BRICS.

01:15h.- Pekín.- CHINA TIPOS.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) actualiza sus tipos de interés de referencia, denominados LPR. (Texto)

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