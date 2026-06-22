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De la Espriella: Colombia no tendrá relaciones con países que no respetan la libertad

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Barranquilla (Colombia), 21 jun (EFE).- El ultraderechista Abelardo de la Espriella aseguró este domingo que Colombia no tendrá relaciones con países que no respetan la libertad, sin mencionar alguno en específico, tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según el conteo preliminar.

"Vamos a fortalecer nuestras relaciones con todos los países que respetan la democracia. No tendremos relaciones con países que no respetan la libertad y el Estado de derecho. Seremos un socio serio, un aliado leal y una voz firme en defensa de la libertad del continente", expresó De la Espriella ante una multitud en la ciudad caribeña de Barranquilla, donde votó y esperó los resultados. EFE

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