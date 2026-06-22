Nuevas sorpresas, serios candidatos, mismas decepciones

Redacción Deportes, 21 jun (EFE).- Egipto, Cabo Verde e Irán expusieron este domingo nuevos argumentos para superar la fase de grupos del Mundial en una jornada en la que España volvió a elevar el valor de sus acciones con una goleada, un camino inverso al que transitan Uruguay y Bélgica.

La Arabia Saudí que debutó con victoria sobre Argentina en Catar 2022 y hace cinco días igualó con Uruguay se diluyó este domingo en Atlanta ante el show de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, quien firmó un doblete.

El 4-0 se completó con un gol en meta propia de Hassan Tambakti, pero pudieron ser 5 o 6. Esta vez el juego vertical sustituyó al concierto de pases horizontales y Yamal, además de su gol inicial, aportó el solo en 45 minutos pirotecnia, desborde, apertura de espacios.

PUBLICIDAD

Con 4 puntos de 6 posibles a España le resta ganar o empatar con Uruguay el 26 de junio. O perder siempre y cuando en el otro partido Cabo Verde no gane a Arabia Saudí.

La única posibilidad que tienen los de Luis de la Fuente de caer al tercer puesto del grupo surgirá si pierde con los de Marcelo Bielsa y Cabo Verde vence a los Halcones Verdes. Aún así tendrá claras opciones de avanzar como una de las mejores ocho selecciones situadas en el tercer escalón.

PUBLICIDAD

Dramático y emocionante para el público en Miami, decepcionante para Uruguay e inolvidable para Cabo Verde. El 2-2 que cerró la segunda jornada del Grupo H ha complicado el panorama para la Celeste, con 2 puntos de 6 posibles y, aunque con idéntica renta, prolonga el momento de los Tiburones Azules desde que debutaron con un empate sin goles con España.

La formación africana marcó su primer gol mundialista a través de una falta ejecutada por el extremo Kevin Pina en el minuto 21.

Maximiliano Araujo, anotador del 1-1 frente a Arabia Saudí, igualó en el minuto 44, Agustín Canobbio remontó cuando se añadían 6 minutos al primer tiempo, pero todo quedó como en el comienzo con el tanto de Hélio Varela en el 61 tras un error grosero del portero Fernando Muslera.

PUBLICIDAD

Con España en el horizonte, a los jugadores de la Celeste les queda sacar a pasear su tradicional garra. Por contra, los caboverdianos, también conocidos como los Criollos, quieren extender su fiesta, sin presiones, disfrutando con orden táctico.

Cabo Verde podrá avanzar con una victoria sobre Arabia Saudí, el colista del grupo, en tanto que el futuro de Uruguay queda amarrado a España.

Egipto se sumó a la lista de las selecciones que hacen historia.

Noventa y dos años después de su primera participación en una edición del Mundial, la de Italia 1934, los Faraones sellaron este domingo su primera victoria en la cuarta experiencia.

Fue sufrida, angustiosa, de remontada, pero muy satisfactoria pues el 1-3 a Nueva Zelanda ha puesto a la plantilla dirigida por Hossam Hassan como líder del Grupo G con 4 puntos, 2 más de las de Irán y Bélgica y 3 por encima de su adversario de hoy.

PUBLICIDAD

Mostafa Ziko, Mohamed Salah y Trézéguet firmaron los goles de Egipto en el segundo tiempo que dejaron sin efecto el de Finn Surman en el minuto 15.

El grupo, que había arrojado un cuádruple empate en la primera jornada, ahora deja a Egipto más cerca de la clasificación, a Irán con renovadas esperanzas, a Bélgica en gran riesgo y a Nueva Zelanda pendiendo de una compleja combinación de resultados.

PUBLICIDAD

La tercera y última jornada se jugará Bélgica chocará con Nueva Zelanda y Egipto con Irán.

La selección de Bélgica tuvo casi todo a favor en Los Ángeles: el balón le perteneció en el 70 por ciento del tiempo, sus jugadores patearon 23 veces a la portería de Alireza Beiranvand y los iraníes cedieron todo el terreno del SoFi Stadium.

PUBLICIDAD

Beiranvand abandonó la cancha como principal responsable de la obtención del segundo punto del Team Melli en el Grupo G del Mundial, que comparten con Egipto y Nueva Zelanda. Pero Tibauth Curtois también destacó con dos soberbias defensas.

Incluso Irán llegó a celebrar en el minuto 25 una acción de Mehdi Taremi, pero el VAR anuló el gol por posición irregular.

No todo estuvo bajo control del equipo de Rudi García. Un pase retrasado del central Nathan Ngoy a Curtois activó a Mehdi Taremi, quien debió ser sujetado para impedir el gol.

Irán se animó, pero no tuvo argumentos para aprovechar la superioridad numérica.

El delantero francés Kylian Mbappé admitió que Lionel Messi, líder goleador en la historia de los mundiales, iba a anotar más goles y que él va detrás, aunque reconoció que el argentino es mejor.

"Ya sabía que Messi iba a seguir marcando goles. Siempre lo hace. Él va por delante y yo voy por detrás. Yo seguiré marcando para ayudar a mi selección a llegar lo más lejos posible", afirmó Mbappé en una rueda de prensa en Filadelfia previa al duelo de este lunes frente a Irak.

PUBLICIDAD

"Cuando marcas goles tienes más opciones de llegar lejos, y yo quiero ganar el Mundial", añadió.

La segunda jornada de los grupos I y J tendrá lugar este lunes en estadios de Dallas, Filadelfia, Nueva York y San Francisco.

El Grupo J pondrá frente a frente a los líderes: Argentina y Austria, a partir de las 17.00 GMT en Dallas. La jornada la completarán los colistas Jordania y Argelia desde las 03.00 GMT del martes en San Francisco.

Poco después del partido del campeón del pasado Mundial y su máxima estrella, Lionel Messi, será la vez del subcampeón de ese Mundial de hace cuatro años en Catar, Francia, contra Irak en Filadelfia. La segunda jornada de ese Grupo I cerrará en Nueva York con el choque entre Noruega y Senegal. EFE

PUBLICIDAD

(foto)