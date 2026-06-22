Muerte de una mujer golpeada por su pareja eleva a 43 los casos de feminicidio en Bolivia

La Paz, 22 jun (EFE).- La muerte de una mujer de 26 años por golpes propinados por su pareja en la ciudad de La Paz elevó a 43 los casos de feminicidio reportados en Bolivia en lo que va de año, informó este lunes la Fiscalía General del Estado.

Los 43 casos se registraron entre el 1 de enero y este 22 de junio, 17 de ellos en el departamento de La Paz, según un cuadro estadístico difundido por el Ministerio Público.

El suceso más reciente ocurrió en La Paz, donde B.G.R.M. fue agredida a golpes en su domicilio el pasado viernes por su pareja, un hombre de 26 años, dijo la fiscal del caso, Elba Sanjinés, según un comunicado del Ministerio Público.

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Tras la paliza, el hombre llevó a la víctima "en estado crítico" al Hospital de Clínicas de La Paz, donde fue aprehendido, señaló la Fiscalía.

Por la "gravedad de las lesiones sufridas", sobre todo en la cabeza, la joven murió el domingo, por lo que el caso "fue recalificado a feminicidio", según la misma fuente.

"Una vez que la Fiscalía tomó conocimiento del caso, inmediatamente inició las investigaciones y actualmente se realiza la colecta de elementos de convicción para garantizar que el presunto feminicida sea sometido a la justicia conforme establece la ley”, señaló por su parte el fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez.

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Además de los 17 feminicidios en La Paz, se reportan otros ocho en la región oriental de Santa Cruz, seis en Cochabamba, cinco en Oruro, los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Tarija reportan dos cada uno y Beni registra uno.

En Bolivia rige desde 2013 la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, que castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.

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Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta ley no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos.

En 2024, un grupo de legisladores del entonces oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) propuso reformar la norma por considerarla 'antihombres', iniciativa que fue rechazada principalmente por activistas, quienes alertaron sobre una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores contra la ley 348.

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El año pasado se registraron 81 feminicidios y 46.213 casos de delitos enmarcados en esa norma. EFE