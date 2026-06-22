Milei rearma su equipo de comunicación tras salida de Adorni, investigado por corrupción

Buenos Aires, 22 jun (EFE).- El Gobierno del presidente argentino Javier Milei avanzó este lunes en la recomposición de su equipo de comunicación, con el nombramiento de un nuevo secretario de Comunicación y Prensa, tras haber designado el pasado viernes al economista Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial en reemplazo de Manuel Adorni.

"En una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el presidente de la Nación ha decidido designar a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa", comunicó la cuenta oficial de la Vocería Presidencial.

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Fernández asumirá en reemplazo de Javier Lanari, quien ingresó al equipo de comunicación del Ejecutivo al inicio de la gestión de Milei, en diciembre de 2023, junto al entonces vocero presidencial Adorni.

Según informó la Vocería, Fernández es especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, y desde 2023 se desempeñaba al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de la petrolera estatal YPF.

Su llegada a la Casa Rosada se produce en un momento de reordenamiento del equipo de comunicación del Ejecutivo, tras el desplazamiento de Adorni en medio de un escándalo por la investigación judicial en su contra por incongruencias en sus declaraciones patrimoniales.

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El pasado viernes, Milei decidió reemplazar a Adorni por Ravier, diputado nacional por la provincia de La Pampa y exdirector académico de la Fundación Faro, un laboratorio de ideas de ultraderecha.

Adorni, no obstante, continúa ejerciendo el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros pese a los cuestionamientos de distintos referentes oficialistas y de la oposición debido a las sospechas que pesan sobre él.

El jefe de Gabinete es investigado por enriquecimiento ilícito a raíz de supuestas irregularidades patrimoniales detectadas por pagos en efectivo, y sin factura, para la compra de un apartamento en Buenos Aires y una casa en un barrio exclusivo en las afueras de la capital, que no había declarado, así como para obras de remodelación.

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Adorni admitió el pasado 10 de junio que ocultó alrededor de medio millón de dólares en sus declaraciones juradas patrimoniales y dijo que esos fondos correspondían a ahorros mantenidos fuera del registro junto a su esposa, provenientes de su trabajo en el sector privado. EFE