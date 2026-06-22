La selección española suspende su entrenamiento en Chattanooga por el protocolo de tormentas

La selección española masculina de fútbol no pudo completar este lunes su entrenamiento previsto en su campo base de Chattanooga por la amenaza de tormenta eléctrica y tener que cumplir el protocolo pertinente de seguridad, según informó el combinado nacional.

"El entrenamieno de la selección española, tras 20 minutos sobre el césped de Baylor School y siguiendo el Protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos, se ha trasladado al gimnasio donde los jugadores han continuado con su preparación para afrontar el último partido de la fase de grupo contra Uruguay", indicaron desde la campeona de Europa.

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La 'Roja' iba a realizar una primera sesión de entrenamiento tras su victoria del domingo ante Arabia Saudí por 4-0 y para comenzar a preparar el último choque de la fase de grupos ante Uruguay del próximo viernes en Guadalajara (México), pero no lo pudo llevar a cabo para respetar el protocolo ante estas amenazas, que ya alteraron el Francia-Irak que se estaba disputando a esa hora en Philadelphia.

Este protocolo indica que los jugadores y el personal deben resguardarse en los vestuarios si se detectan rayos a una distancia de 10 millas (16 kms) y que ninguna actividad podrá reanudarse hasta que los rayos se encuentren a más de 10 millas de distancia y hayan transcurrido 30 minutos consecutivos sin que se registre ninguna descarga eléctrica.

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