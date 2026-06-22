EE.UU. pone fin a cuarentena de ocho pasajeros expuestos a brote de hantavirus

Washington, 22 jun (EFE).- Las autoridades sanitarias de Estados Unidos levantaron este lunes la cuarentena de los últimos ocho pasajeros expuestos a un brote de hantavirus registrado en un crucero en el Atlántico Sur, con lo que dieron por concluido un operativo de vigilancia que se prolongó durante 42 días.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) informó a medios locales que ninguno de estos pasajeros desarrolló la enfermedad durante el período de observación, por lo que todos los estadounidenses sometidos a cuarentena fueron autorizados a abandonar la instalación médica donde permanecían bajo monitoreo.

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La medida pone fin a una respuesta sanitaria que involucró a 18 ciudadanos estadounidenses potencialmente expuestos al virus Andes, una rara variante del hantavirus.

Los pasajeros fueron trasladados a una unidad especializada en Nebraska tras regresar al país desde el crucero MV Hondius.

El brote, detectado durante la travesía en el Atlántico Sur, dejó tres fallecidos y generó controversia después de que el secretario de Salud, Robert Kennedy, ordenara mantener aislada a una pasajera que se oponía a la cuarentena.

Las autoridades sanitarias consideraron que los pasajeros habían estado expuestos al virus Andes, una cepa poco común identificada principalmente en Sudamérica y una de las pocas variantes de hantavirus con capacidad de transmisión entre personas. EFE