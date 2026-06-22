EEUU no ve debilidades en la seguridad del Canal de Panamá, que tilda de "robusta"

Ciudad de Panamá, 22 jun (EFE).- Estados Unidos no observa debilidades en la seguridad del Canal de Panamá, que considera "robusta", afirmó este lunes el jefe de Operaciones Navales de la Marina de EE.UU., el almirante Daryl Caudle.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó en 2025 con retomar el Canal, construido y administrado por EE.UU. en el siglo XX hasta su traspaso a Panamá el 31 de diciembre de 1999, alegando una influencia maligna de China sobre la vía por la que pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial.

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Trump sustentó esa tesis, siempre negada por el Gobierno panameño, en la presencia del conglomerado chino CK Hutchison en la operación de dos de los cinco puertos situados alrededor al Canal, lo que ya no es así desde el pasado 23 de febrero a raíz de un fallo judicial inapelable que declaró nula la concesión, otorgada hace casi 30 años y muy cuestionada en el país centroamericano.

"No veo una debilidad en la seguridad del Canal de Panamá. De hecho, veo un aparato de seguridad muy robusto aquí. Puedo decir eso, por lo menos para las naves estadounidenses que pasan por aquí (...) nuestras naves sienten que están obteniendo la seguridad que necesitan. Y no puedo decir nada que sea específicamente deficiente", declaró el almirante Caudle en una conferencia de prensa.

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La actual administración estadounidense ha puesto énfasis en "asegurar que la influencia de China aquí no fuera algo de lo que necesitáramos preocuparnos", dijo Caudle, el oficial de más alto rango en la Marina de EE.UU., al ser preguntado sobre la cuestión.

"Como he dicho antes, el Canal es una parte vital para el flujo de fuerzas navales entre el Atlántico y el Pacífico. Es un desafío para la seguridad nacional asegurarnos que eso" sea posible en el marco de una "relación actual con Panamá sin una tercera parte como China o cualquiera (otro) que pueda efectivamente influir en ese flujo" militar y comercial, afirmó.

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Caudle participa en la XXXII Conferencia Naval Interamericana, que comenzó este lunes en la Ciudad de Panamá y reúne a las fuerzas navales de 17 países miembros y delegaciones de Francia y los Países Bajos como observadores, de acuerdo con la información oficial.

En comparecencia ante la prensa habló de la fortaleza de las relaciones entre Panamá y EE.UU. y descartó que su país tenga intenciones de instalar bases militares en el país centroamericano.

"No hay plan para eso", dijo el almirante Caudle, que señaló el trabajo de los dos países para profundizar la cooperación en el ámbito de la seguridad regional y combate al crimen organizado y el narcotráfico, unos objetivos que son cruciales en la política de defensa estadounidense, según explicó.

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En medio de las críticas de Trump a la presencia del operador hongkonés en los puertos cercanos al Canal, EE.UU y Panamá suscribieron en 2025 un memorando en materia de seguridad que amplía los entrenamientos conjuntos en territorio panameño.

Ello generó críticas de sectores políticos panameños que acusaron una supuesta una cesión de soberanía, lo que fue rechazado por el Gobierno de José Raúl Mulino, que dijo que más de una veintena de acuerdos similares se habían firmado en las últimas décadas.

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Las autoridades de ambos países defendieron el renovado marco de cooperación con el argumento de que fortalece la alianza bilateral para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y para la defensa del Canal interoceánico.

La cita que comenzó este lunes en la capital panameña tiene como objetivo "fortalecer la cooperación, la interoperabilidad y el intercambio de experiencias entre las fuerzas navales del continente para enfrentar desafíos como el crimen organizado transnacional, la protección de los espacios marítimos y la respuesta ante desastres naturales", dijo el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá. EFE

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