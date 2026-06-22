Cepeda reconoce el resultado del preconteo como "no oficial" y avanza la impugnación de 33.000 mesas

El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia Iván Cepeda ha asegurado que reconoce el "primer resultado" del preconteo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país, celebradas este domingo, refiriéndose a él, por el momento, como un dato "no oficial ni vinculante", al tiempo que ha avanzado que su "grupo de testigos" impugnará 33.000 mesas repartidas por el territorio nacional.

"El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante", ha manifestado Cepeda en rueda de prensa ante sus adeptos, agregando que si bien reconoce "su primer resultado", no reconocerá el "resultado oficial del escrutinio" hasta que "se produzca el resultado final" del mismo y se hayan realizado las "verificaciones correspondientes".

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A renglón seguido, Cepeda ha anunciado que su "grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país" que habrán de ser "una por una objeto del escrutinio".

PETRO ADVIERTE DE "MUCHAS IRREGULARIDADES"

Con relación al conteo preliminar, que con el 99,99% de las mesas informadas otorga la victoria a De la Espriella con el 49,66% de los votos frente al 48,70% logrado por Cepeda, el actual inquilino de la Casa de Nariño, Gustavo Petro, que entregará el testigo al favorito en estos comicios, ha sostenido que "no se puede proclamar ninguno presidente" porque, según ha precisado en un mensaje en redes sociales, "es el escrutinio el que determina quién es el presidente".

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"Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera quitándonos la libertad", ha remarcado Petro.

Minutos antes, el mandatario saliente consideró que "deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato", por lo que insistió que "aún no se puede saber quién es el presidente".

Posteriormente, también en redes sociales, Petro ha dicho tener "evidencia" de "un cambio de direcciones IP de varios servidores de la Registraduría Nacional". Ello significa, según ha señalado, "que se vulneró el software y otros escribieron datos de mesas y puestos de votación".

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"Pasaré a los jueces con exactitud los servidores cambiados para que haga la auditoría experta al software electoral que no se ha realizado para hacerlo en el proceso mismo de escrutinio", ha avanzado añadiendo la solicitud de "un escrutinio de todas las mesas y conteo de nuevo de todos los votos con estudio de vulneraciones del software electoral y las mesas que sufrieron afectaciones".

UN PRECONTEO "ÁGIL" Y "RÁPIDO"

El registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos, ha reafirmado en rueda de prensa la "absoluta tranquilidad del proceso", reivindicando al preconteo como "ágil" y "rápido". Todo ello, precisando, a su vez, que no es la Registraduría Nacional la que "declara resultados" sino que quien lo hace es el Consejo Nacional Electoral del país.

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Por su parte, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, ha recalcado que no se ha producido "un solo hecho" que haya "empañado" en parte alguna del país la "transparencia o tranquilidad" con que, ha defendido, "se deben hacer las elecciones".

"Toda la votación se produjo en forma normal, tranquila y serena, con la presencia de los testigos, ante los jurados de las mesas y con la presencia de los organismos de control", ha apuntado Eljach llamando a "quienes tengan la inconformidad frente al resultado" a que acudan a los recursos y procedimientos "que la ley señala".

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