Bertín Osborne podría interpretarse a sí mismo en el biopic de Rocío Jurado

Días después de que el rodaje del biopic de Rocío Jurado haya arrancado en Chipiona con Carmen Raigón y Susana Córdoba metidas en la piel de la icónica artista en su juventud y en su edad adulta, y Martiño Rivas interpretando a Pedro Carrasco, siguen saliendo a la luz más detalles de la serie de 4 capítulos para RTVE que repasará la vida de 'La más grande' desde sus inicios en el mundo de la música hasta su ascenso meteórico en la fama, y que además recreará su lado más humano y personal, sus grandes historias de amor con el boxeador y José Ortega Cano, y su faceta de madre.

Mientras se mantiene en 'secreto' qué actores harán los personajes del torero, de Amador Mohedano, o de Rosa Benito entre otros destacados miembros del clan 'Mohedano-Jurado', cobran fuerza los rumores de que Bertín Osborne podría participar en el proyecto. Tal y como ha avanzado el programa 'Fiesta' este domingo, el artista habría recibido una oferta para hacer un cameo e interpretarse a sí mismo, ya que fue él quien presentó la gala 'Rocío siempre', último trabajo de la madre de Rocío Carrasco.

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Un especial que se grabó en 2005, cuando regresó de Houston tras recibir tratamiento contra su cáncer de páncreas, y en el que Rocío cantó con importantes artistas como Raphael, Mónica Naranjo, Paulina Rubio, David Bisbal, o Malú entre otros, que se recreará en su biopic y en el que el exmarido de Fabiola Martínez podría hacer de él mismo.