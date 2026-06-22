El Ejército israelí mata a una adolescente en un ataque en ciudad de Gaza

Gaza, 22 jun (EFE).- Un ataque del Ejército israelí en ciudad de Gaza mató a una adolescente e hirió a al menos cinco personas este lunes, según informaron fuentes médicas del enclave palestino.

Según personal del hospital gazatí de Al Shifa, la joven, menor de edad e identificada como Ragad Ashur, de 17 años, perdió la vida en un ataque realizado por un dron israelí a un vehículo en la calle Al Rahab Mall, en el barrio de Al Rimal de la ciudad de Gaza (centro de la Franja).

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De acuerdo con estas fuentes, el dron disparó cuatro proyectiles que impactaron en el vehículo, que circulaba en una de las calles más transitadas de la capital del enclave, hiriendo a otras cinco personas y causando daños en varios vehículos y comercios cercanos.

Los heridos, según afirmaron trabajadores del hospital Al Shifa, fueron trasladados a este centro médico.

Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado sobre este incidente.

Ayer domingo, las fuerzas israelíes mataron a dos gazatíes, entre ellos una niña de 8 años, e hirieron a tres más en un ataque aéreo en Jan Yunis, en el sur de la Franja.

Sus defunciones se suman a las de otras nueve personas que perdieron la vida en Gaza por ataques israelíes este sábado, incluidas otras dos niñas.

Entre ellos se incluye también el fotoperiodista Ahmed Wishah, de la cadena Al Jazeera, que murió en un ataque aéreo israelí contra una vivienda en el campamento de refugiados de Al Bureij, en lo que la cadena de noticias catarí calificó como un "asesinato deliberado".

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Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de la Franja este domingo, Israel ya ha matado en Gaza a más de 1.020 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado octubre.

En este período, también se han recuperado los cadáveres de 784 gazatíes entre las toneladas de escombros, pero aún quedan miles de cuerpos por localizar. Con ellos, son al menos 73.032 los palestinos muertos desde el 7 de octubre, incluidos más de 20.000 menores de edad. EFE

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(foto)