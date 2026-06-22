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Estabilizado el incendio del paraje Loma Alta de La Puebla tras el despliegue de medios aéreos

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El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado estabilizado este lunes, 22 de junio, el incendio forestal en el paraje Loma Alta de La Puebla del Río (Sevilla) que se originaba este domingo, a las 16,00 horas, y que requería de la intervención de un helicóptero ligero y otro semipesado.

Según ha informado el Infoca en su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, el incendio, sin estar controlado, evoluciona favorablemente "al no presentar frentes activos que hagan avanzar el fuego libremente".

El incendio motivaba el despliegue de un avión con carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación.

Asimismo, el fuego obligaba a la activación de dos autobombas, dos grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, un técnico de operaciones y dos agentes de medioambiente.

En contexto, se declaraba otro incendio forestal este fin de semana en el término de El Pedroso, que obligaba a cortar el tráfico en la carretera A-432 en ambos sentidos.

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