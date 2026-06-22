Argentina autoriza a su Tesoro a tomar deuda internacional por 5.000 millones de dólares

Buenos Aires, 22 jun (EFE).- El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, autorizó este lunes al Tesoro a obtener financiación internacional por un monto de hasta 5.000 millones de dólares.

Mediante un decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial, el Tesoro argentino quedó habilitado a tomar deuda en dólares con entidades financieras internacionales con garantía parcial de organismos multilaterales, por hasta 5.000 millones de dólares.

El decreto argumenta que, con el objetivo de reducir el coste de financiación del Tesoro nacional, "se considera conveniente realizar operaciones de financiación denominadas en dólares estadounidenses con entidades financieras internacionales de reconocida trayectoria".

Sin dar precisiones sobre los nombres de esas entidades, el decreto indica que las operaciones "serán instrumentadas a través de préstamos, los que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito".

El pasado martes, el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones aprobaron un paquete de garantías para Argentina por 2.000 millones de dólares, mientras que el miércoles último el Banco Interamericano de Desarrollo también aprobó otorgar una garantía al país suramericano por 550 millones de dólares.

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Argentina necesita financiarse para hacer frente a abultados vencimientos de deuda en dólares en éste y el próximo año.

Pero el país suramericano ha demorado su regreso a los mercados internacionales de deuda, por las altas tasas de interés que debería convalidar debido a su calificación como emisor de deuda (alto riesgo crediticio) y un índice de riesgo país que este lunes se situó en los 421 puntos básicos.

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Según señaló la firma Portfolio Personal Inversiones (PPI) en un informe, el decreto publicado este lunes "parece preparar el terreno para nuevas operaciones de fondeo estructurado, posiblemente vinculadas a un 'repo' o a esquemas bilaterales con banca internacional, más que a una emisión tradicional en el mercado abierto".

El año pasado Argentina ya hizo una operación 'repo' o 'reporto' por la que colocó instrumentos financieros entre bancos internacionales para obtener 2.000 millones de dólares de financiación, pero en aquella oportunidad utilizó como garantías bonos emitidos bajo ley argentina.

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En esta oportunidad, según lo que se desprende del decreto, los bonos podrían ser emitidos bajo ley de Nueva York.

El primer gran compromiso que debe afrontar Argentina será el 9 de julio, cuando venzan 4.350 millones de dólares de capital de bonos Globales y Bonares, de los cuales unos 3.800 millones de dólares están en manos de acreedores privados. EFE

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