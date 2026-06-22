Acusan a once personas de robar carros en aeropuertos de Colorado para venderlos en México

Miami (EE.UU.), 22 jun (EFE).- Once personas fueron acusadas en Colorado de integrar una red dedicada al robo de vehículos y remolques en aeropuertos de este estado para luego trasladarlos a México para su posible venta a carteles.

La acusación, revelada este lunes por la fiscalía estatal, se basa en un total de 52 cargos presentados por un gran jurado, incluyendo asociación delictiva, conspiración, robo de vehículos, falsificación y posesión de herramientas para cometer robos.

Detalló que la organización operó entre julio de 2024 y enero de 2025 en al menos siete condados del estado y sustrajo 41 vehículos con pérdidas superiores a 900.000 dólares.

El grupo habría concentrado sus actividades en estacionamientos de aeropuertos regionales, así como el Aeropuerto Internacional de Denver, hoteles cercanos y zonas rurales.

Los acusados, según la Fiscalía, aprovechaban que los propietarios se encontraban fuera de la ciudad durante varios días y, por tanto, no descubrían de inmediato el robo.

Ese retraso permitía presuntamente que los vehículos fueran utilizados en otros delitos, trasladados a depósitos rurales o conducidos hacia México antes de que las autoridades incorporaran la información del robo en sus sistemas de alerta.

La fiscalía sostiene que los acusados modificaban la apariencia de los vehículos, intercambiaban placas, alteraban los números de identificación vehicular y utilizaban matrículas temporales falsas de Colorado para dificultar su rastreo. Además, las autoridades sospechan que muchos de los vehículos enviados a México terminaban en manos de carteles del narcotráfico, aunque esa posible conexión transnacional sigue bajo investigación.

PUBLICIDAD

Este caso se produjo en un contexto más amplio de robos de vehículos en aeropuertos estadounidenses y de su posterior exportación ilícita al país vecino.

En junio de 2025 fiscales federales en Texas anunciaron cargos contra personas vinculadas con una red que, según la acusación, robaba vehículos en aeropuertos en Denver, Las Vegas, Phoenix, Salt Lake City, Fort Lauderdale, Dallas-Fort Worth y Houston.

La red utilizaba dispositivos electrónicos para reprogramar llaves, empleaba placas fraudulentas, alteraba los números de identificación vehicular y exportaba vehículos robados a México.

Además, el Buró Nacional de Seguros contra el Crimen (NICB) informó en enero pasado que el número de vehículos robados rastreados mientras cruzaban hacia México desde California, Arizona y Texas aumentó un 79 % en los últimos cuatro años, siendo las camionetas, los vehículos utilitarios deportivos (SUV) y los automóviles de alta gama algunos de los principales objetivos.EFE

PUBLICIDAD