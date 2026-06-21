Egipto, Arabia Saudí, Turquía y Pakistán reiteran su apoyo a las negociaciones en Suiza

El Cairo, 21 jun (EFE).- Egipto, Arabia Saudí, Turquía y Pakistán, países que forman el cuarteto de Estados que asesoran las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para el fin del conflicto en Oriente Medio reiteraron este domingo su apoyo a las reuniones de diálogo en Suiza "hasta que tengan éxito".

Así lo informó la oficina de prensa del presidente egipcio Abdelfatah al Sisi, quien recibió El Cairo a los ministros de Exteriores de Pakistán, Arabia Saudí y Turquía, para tratar con ellos la situación regional y el diálogo que hoy comienza en Suiza entre Teherán y Washington.

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Según un comunicado de su oficina de prensa, el mandatario egipcio aseguró que la firma esta semana del memorando de entendimiento entre EE.UU e Irán "ha puesto de relieve el papel fundamental de estos (cuatro) países (Pakistán, Turquía, Egipto y Arabia Saudí) como pilares de la estabilidad y la seguridad regionales".

"También reforzó la importancia de continuar y desarrollar este mecanismo consultivo hasta convertirlo en un marco institucional eficaz capaz de formular soluciones integrales y sostenibles a las crisis de la región", subrayó la nota presidencial.

En este contexto, Al Sisi reafirmó a los ministros "el compromiso de Egipto de seguir trabajando con Arabia Saudí, Pakistán, Turquía y todos los estados árabes y de la región (de Oriente Medio) para apoyar la implementación del Memorando de Entendimiento y garantizar el éxito del proceso de negociación" entre Washington y Teherán.

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El objetivo -subrayó- es "completar la negociación y poner en práctica el memorando de entendimiento con miras a alcanzar un acuerdo final integral y sostenible, que garantice la seguridad de los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y de todos los países árabes (...) y la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz.

Al Sisi reiteró asimismo la importancia de que los cuatro países trabajen de forma paralela para reavivar la negociación sobre el conflicto en la Franja de Gaza, con el fin de "alcanzar una solución justa e integral al problema palestino", que -insistió- "es una condición fundamental para lograr una estabilidad integral y sostenible" en Oriente Medio.

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Los jefes de las diplomacias de los cuatro países tienen previsto reunirse este mismo domingo en El Cairo para coordinar posturas respecto a la situación en Oriente Medio de cara a las negociaciones entre Irán y EE.UU en el complejo de Bürgenstock, Suiza.

Egipto, Arabia Saudí, Pakistán y Turquía -con sus ministros Badr Abdelaty, Faisal bin Farhan, Ishaq Dar y Hakán Fidan, respectivamente- componen el Cuarteto de países que mediaron para alcanzar una salida negociada al conflicto entre EE.UU e Irán, iniciado a finales de febrero, y en el que medió también Catar.

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Los jefes de las diplomacias de esos cuatro países han mantenido tres reuniones desde que comenzó la guerra, si bien Islamabad es la que llevó de forma directa los contactos entre Washington y Teherán que firmaron esta semana un memorando de entendimiento que abre un periodo de 60 días de tregua para alcanzar un acuerdo final a la guerra. EFE