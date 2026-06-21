El Shin Bet denuncia células de Hamás que planean "sin obstáculos" desde Turquía ataques en Cisjordania

La agencia de seguridad nacional de Israel, el Shin Bet, ha acusado este domingo a Turquía de haberse convertido en alojamiento de células de Hamás especializadas en planear y ejecutar sin ningún tipo de impedimentos por parte de las fuerzas de seguridad turcas sus ataques contra fuerzas israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania.

El Shin Bet y el Ejército israelí han publicado este domingo los resultados de una investigación conjunta en la que anuncian que han desarticulado durante el año pasado "decenas de planes para atentar en Cisjordania" que dirigían "operativos de Hamás en Turquía".

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Los operativos de Hamás "llevan a cabo sus actividades sin obstáculos desde territorio turco" y explotan "la infraestructura del país para transferir instrucciones y fondos" a terroristas en Cisjordania, según el Ejército.

En un comunicado, el Shin Bet nombra a varios operativos con base en Turquía que forman parte del llamado Cuartel General de Hamás en Cisjordania, una unidad del grupo terrorista responsable de planificar ataques contra Israel desde o en Cisjordania.

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"A lo largo de los años, y con mayor intensidad durante el último año, operativos del llamado Cuartel General de Hamás en Cisjordania han estado dirigiendo y promoviendo una extensa actividad militar en Judea y Samaria (Cisjordania) e Israel desde territorio turco, incluyendo el reclutamiento de operativos para llevar a cabo ataques y el traslado de armas y fondos a la zona para impulsar la actividad militar", afirma la agencia.

Según el Shin Bet, el alto funcionario de Hamás Zaher Jabarin dirige desde Estambul las actividades de Hamás en Cisjordania y otro alto responsable del grupo, Ayman Abu Jalil, dirige el ala militar en el territorio.