Cepeda apela a "votar por la vida" frente al "pasado de violencia" en las elecciones de Colombia

El candidato presidencial oficialista y de izquierda a las elecciones de Colombia, Iván Cepeda, ha instado a la población a votar este domingo "por la vida" y no por el "pasado de violencia" con el que identifica a su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

"El próximo 21 de junio se define nuestro destino, así que les propongo votar por la vida, por los derechos, por la paz, por acabar con la injusticia social, y no volver al pasado de violencia, de ausencia de libertades en Colombia", ha publicado Cepeda en redes sociales unas horas antes del inicio de la votación.

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Cepeda destaca que ha "dedicado" su vida "a luchar por los derechos de la gente" y por eso pide "que voten por la vida, siempre por la vida".

El mensaje de vídeo concluye con la frase "me la juego por la vida" y una imagen de la papeleta en la que aparecen Cepeda junto a su candidata a vicepresidenta, la líder indígena Aida Quilcué. También aparecen, aunque difuminados, Abelardo de la Espriella y su compañero de fórmula, el economista José Manuel Restrepo.

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Este domingo se disputan la Presidencia en segunda vuelta Cepeda y De la Espriella después de que ambos fueran los candidatos más votados en la primera vuelta electoral, celebrada el 31 de mayo. De la Espriella fue el candidato más votado con un 43,74% de votos frente al 40,9% de Cepeda.