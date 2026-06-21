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Muere en el hospital el niño de tres años ahogado en una piscina de Can Picafort

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El niño de tres años que se ahogó la tarde del viernes en la piscina de una vivienda vacacional de Can Picafort, en Santa Margalida, ha muerto este sábado en el Hospital Universitario Son Espases.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 16.30 horas del viernes, cuando un conocido de la familia observó que el menor se encontraba inconsciente en el interior de la piscina y avisó a los servicios de emergencias.

Hasta allí se desplazaron unidades de la Policía Local de Santa Margalida, la Guardia Civil y el SAMU 061, que lograron reanimar al menor.

Después lo trasladaron en helicóptero a Son Espases, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica con pronóstico reservado.

Poco más de un día después, y debido al estado crítico en el que se encontraba, ha terminado falleciendo, según ha podido saber Europa Press.

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