El sector tecnológico español se da cita esta semana en la novena edición del 'DigitalES Summit'

El sector tecnológico español arranca esta semana una de sus grandes citas anuales con la celebración de la novena edición del 'DigitalES Summit', que tendrá lugar los próximos 24 y 25 de junio en la Real Fábrica de Tapices de Madrid bajo el lema 'Siente el latido digital'.

El encuentro reunirá en un mismo escenario a máximos representantes de distintos niveles de la política digital española y europea y contará con unos 900 asistentes y más de 60 ponentes en dos jornadas de debate, análisis y propuestas sobre los grandes retos de la transformación digital, bajo la presidencia de honor del Rey Felipe VI.

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En concreto, participarán el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz; el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando; y el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa.

Asimismo, asistirán representantes de la Comisión Europea, entre ellos el director general de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Daniel Calleja, así como la directora general de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías, Renate Nikolay, y el jefe de la unidad de conectividad, Peter Stuckmann.

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En el ámbito empresarial, el congreso contará con una destacada presencia de primeros ejecutivos y consejeros delegados de compañías líderes del sector, como Telefónica España, MasOrange, Digi, Cellnex, Ericsson, Vodafone, American Tower, Huawei, Fujitsu, Nokia, Islalink o Totem España, entre otras.

También participarán el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Ángel García Castillejo.

El programa abordará los asuntos más relevantes que marcarán la evolución tecnológica de Europa en los próximos años, como la inteligencia artificial (IA), las infraestructuras digitales, la soberanía tecnológica europea, la ciberseguridad, la protección de menores en entornos digitales, el talento y el empleo, y las tecnologías duales.

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LEY DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

"En el último año, España ha aprobado su Ley de Inteligencia Artificial, ha puesto en marcha la primera agencia europea de supervisión de la IA, ha comenzado a desplegar una estrategia nacional de tecnologías cuánticas y ha atraído algunos de los mayores proyectos de inversión en infraestructuras digitales de su historia", señaló el director general de DigitalES, Miguel Sánchez Galindo, en la rueda de prensa de presentación del evento celebrada la semana pasada.

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Sánchez defendió que el 'Summit' existe para convocar a quienes están protagonizando este cambio "y para que esa conversación se produzca con la profundidad y la claridad que merece".

VISIÓN DEL SECTOR SOBRE LOS PRINCIPALES RETOS

La presentación del evento sirvió también para trasladar la visión del sector tecnológico sobre algunas de las cuestiones que marcarán la agenda digital española y europea durante los próximos meses.

En materia de infraestructuras digitales, Sánchez valoró positivamente algunos avances incluidos en la nueva Ley de Redes Digitales europea ('Digital Networks Act'), aunque advirtió que la propuesta sigue sin abordar "con suficiente ambición" el principal desafío del sector, que pasa por garantizar la sostenibilidad de las inversiones necesarias para desplegar y mantener las redes que sostienen la economía digital.

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Respecto al reciente paquete europeo de soberanía tecnológica aprobado por la Comisión, el director general subrayó que será clave para fortalecer las capacidades europeas en semiconductores, IA, computación en la nube y una apuesta por tecnologías abiertas, todas ellas "tecnologías estratégicas claves para reducir la dependencia excesiva del exterior".

Por su parte, la IA será otro de los grandes ejes de 'DigitalES Summit 2026'. En este contexto, la asociación valoró positivamente la aprobación del proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA), como paso "necesario" para dotar de seguridad jurídica al desarrollo de esta tecnología, aunque reclamó que el régimen sancionador y las medidas de supervisión mantengan la proporcionalidad y las garantías previstas en el marco europeo.

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Asimismo, el director general reiteró su compromiso con la protección de los menores en entornos digitales. Sánchez hizo hincapié en "la responsabilidad principal de aquellos actores que controlan el acceso a los contenidos y las experiencias digitales: plataformas, redes sociales y desarrolladores de sistemas operativos" para garantizar una protección efectiva de los más jóvenes.

DIGITALES QUANTUM

El 'Summit' de DigitalES desvelará los avances de 'DigitalES Quantum', una iniciativa que busca acelerar la aplicación práctica de las tecnologías cuánticas en sectores productivos estratégicos.

El proyecto, impulsado junto a Red.es en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, está dotado con 7,5 millones de euros y reúne a empresas líderes del ecosistema tecnológico como Telefónica, Fujitsu, Moeve y NTT DATA para desarrollar seis casos de uso que trasladan el potencial de la computación cuántica desde el laboratorio hasta entornos reales de negocio.

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Los proyectos se centran en sectores estratégicos como salud, energía y telecomunicaciones, y tienen que ver con aspectos críticos como las emergencias sanitarias, las herramientas de diagnóstico, el mantenimiento de infraestructuras energéticas y la seguridad de las redes de comunicaciones.

Durante el evento del día 25 se presentarán los primeros avances de los seis proyectos, que confirman la viabilidad técnica y el potencial de estas tecnologías para generar mejoras tangibles en eficiencia, seguridad y competitividad.