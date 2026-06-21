Dos personas mueren y tres desaparecen en Alemania al bañarse en ríos durante ola de calor

Berlín, 21 jun (EFE).- Al menos dos personas han muerto y tres han desaparecido cuando se bañaban en diferentes ríos de Alemania este fin de semana, marcado por temperaturas de hasta 36 ºC.

Un adolescente de 16 años se ahogó el sábado al anochecer cuando se lanzó al agua en un canal en Gelsenkirchen, en el oeste del país, según informó la policía de esa localidad en un comunicado.

Pese a que los acompañantes del menor alertaron de inmediato a los servicios de rescate cuando vieron que no salía a la superficie, murió durante la noche en el hospital en el que fue ingresado tras ser extraído del agua y reanimado.

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También el sábado, en la región de Baden-Württemberg (suroeste), un joven de 23 años desapareció mientras se bañaba en el lago Epplesee.

Los servicios de rescate lo buscaron con un helicóptero, barcas y buzos y lo encontraron sin vida dos horas después.

Entretanto, tres hombres han desaparecido en el Rin a la altura de la localidad de Biblis, en la región sureña de Hesse, en dos incidentes separados, de acuerdo con la policía.

Un varón de 50 años no regresó a casa el sábado por la tarde después de ir a bañarse y su familia denunció su desaparición.

El dispositivo que le buscaba fue alertado a continuación por transeúntes de que dos jóvenes de 23 y 27 años, que según testigos no sabían nadar, se habían hundido en la corriente, pero pese a los esfuerzos de los equipos de rescate ninguno de ellos ha sido encontrado.

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Diversas ciudades ribereñas del Rin han prohibido bañarse en el río debido a la fuerza de su corriente, que a menudo es subestimada por los bañistas.

Según la organización de socorristas alemana DLRG, en 2025 se ahogaron al menos 393 personas en Alemania, 84 de ellas en la región sureña de Baviera. EFE