Al menos 27 bloqueos de carretera se mantienen pese al estado de excepción declarado en Bolivia

Al menos 27 bloqueos de carretera siguen en pie en las carreteras de Bolivia a pesar de la declaración del estado de excepción y del triunfalismo del Gobierno, que ha alcanzado un acuerdo con una de las principales fuerzas de la movilización, la Central Obrera Boliviana (COB).

Los 27 bloqueos aparecen reflejados en el portal de Transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia, una cifra inferior a los 40 bloqueos de los que informó el sábado y los 47 del viernes.

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El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, ha destacado que los bloqueos se han reducido en al menos un 60% desde el centenar registrado en el momento álgido del conflicto.

"Siguiendo el mandato del Presidente y con el compromiso de devolver la tranquilidad a las familias bolivianas, avanzaremos unidos hasta recuperar la normalidad en todo el territorio nacional", ha explicado Zamora en un mensaje publicado en redes sociales.

Tras el acuerdo con la COB, otras organizaciones movilizadas como la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz Bartolina Sisa han anunciado un intermedio en las protestas y la convocatoria de un ampliado (asamblea) extraordinario de emergencia para el lunes en La Paz.

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En el encuentro participarán representantes de las 20 provincias para analizar la situación orgánica de la organización, evaluar la coyuntura nacional y departamental y tomar decisiones en defensa de la unidad e institucionalidad del sector, han explicado.

El comunicado rechazan el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la COB, suscrito también por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) argumentando que las decisiones fueron adoptadas sin consulta previa con las bases provinciales.

"Todo se resolvió a puertas cerradas. Fueron a negociar sin nuestra participación y sin nuestro consentimiento, con el argumento de tratar la situación de nuestros hermanos detenidos, que son la gran mayoría de las provincias, jamás nos pidieron nuestras listas de detenidos, ni nos preguntaron qué exigíamos, ni cuáles eran nuestras prioridades para con nuestros detenidos, aprendidos, cautelados, heridos y fallecidos", argumenta.

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AVAL AL ESTADO DE EXCEPCIÓN

Mientras, en la noche del sábado la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia ha avalado el Decreto Supremo 5636 del presidente Rodrigo Paz para la declaración del estado de excepción tras una larga sesión marcada por críticas al vicepresidente Edmand Lara, quien se ha declarado contrario al estado de excepción.

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El decreto fue aprobado finalmente a las 2.36 horas de la madrugada --8.36 horas en la España peninsular-- con una amplia mayoría de dos tercios tras varias reclamaciones de procedimiento y una gran tensión política.

Las primeras intervenciones se centraron en el vicepresidente y presidente de la Asamblea, Edman Lara, quien dio inicio a la sesión cuando faltaban aún varios diputados que se fueron incorporando progresivamente. Lara argumentó la obligatoriedad de celebrar la Asamblea dentro de las 24 horas posteriores a la publicación del decreto presidencial. "Yo no estoy de acuerdo con el estado de excepción; sin embargo, estoy obligado a cumplir la ley", explicó.

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Cuando los grupos Libre y APB Súmate se perfilaban para apoyar la medida y confirmar así la mayoría favorable, Lara abandonó la sesión por una indisposición, lo que fue también criticado.

La sesión concluyó con un minuto de silencio en recuerdo a las más de 20 personas fallecidas durante los 52 días de conflicto y bloqueos convocados para exigir la dimisión del presidente Paz y en contra de sus políticas neoliberales.

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El Gobierno asegura que gran parte de las demandas de carácter social fueron atendidas mediante procesos de diálogo y acuerdos, por lo que considera que los bloqueos persistentes responden principalmente a intereses políticos.