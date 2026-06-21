Trump subraya que EEUU "está funcionando estupendamente" y destaca sus logros económicos y militares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que su país "está funcionando estupendamente" y ha mencionado en particular los números del mercado laboral, la bolsa o las Fuerzas Armadas en un mensaje difundido con motivo del Día del Padre que se celebra este 21 de junio en Estados Unidos.

"¡Feliz Día del Padre! Nuestro país está funcionando estupendamente. Cifras récord de empleo y de la bolsa. ¡La mejor economía de la historia!", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

Ha destacado asimismo que Estados Unidos tiene "las mejores fuerzas armadas del mundo, de lejos". "Estamos ganando en todos los frentes, ganando como nunca en la historia. ¡¡¡Que Dios os bendiga a todos!!!", ha concluido.

La última media de encuestas de aprobación de Trump sitúa el rechazo al desempeño del mandatario en el 56,9%, 16,3 puntos por encima de la aprobación (40,6%), según recoge la web Real Clear Politics.

El apoyo a la labor del mandatario estadounidense ha ido a la baja desde que asumiera por segunda vez la Presidencia, en enero de 2025. En esa fecha, el apoyo a la labor de Trump era del 50,5% frente al 44,3% de rechazo de media y el 12 de marzo, poco más de dos meses después de su toma de posesión, el rechazo superó al apoyo. La distancia alcanzó su máximo el 27 de mayo de 2026 (58,3% de rechazo y 39,8% de apoyo de media).

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