Kiki Morente reivindica a Isabel Pantoja y la define como "una grande" de la música española

Kiki Morente ha querido dejar muy claro el cariño y la admiración que siente por Isabel Pantoja, saliendo en su defensa con unas palabras tan breves como contundentes. El cantante no ha dudado en elogiar a la tonadillera cuando ha sido preguntado por ella, subrayando su trayectoria y su peso en la historia de la música española. "Es una grande. Isabel es una grande", ha afirmado, reivindicando su figura en un momento en el que cada gesto y cada declaración alrededor de la Pantoja se analiza con lupa.

Con este mensaje, Kiki se sitúa del lado de la artista en medio de un contexto en el que su vida personal y profesional suele estar rodeada de polémica y titulares. Sus palabras se leen como una defensa del legado musical de Isabel más allá del ruido mediático, poniendo el foco en su talento, su voz y su papel como icono de la copla y la canción española. Que un artista joven como él le otorgue ese reconocimiento refuerza la idea de puente generacional y respeto entre figuras consagradas y nuevas generaciones.

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Más allá de la artista, también ha mostrado su admiración por otra leyenda de nuestra música: Miguel Ríos. Tras el reciente accidente doméstico sufrido por el rockero y su recuperación, Morente ha confesado que para él sería un auténtico sueño poder compartir escenario con él algún día. Con estas declaraciones, el hijo de Enrique Morente deja claro cuáles son algunos de sus grandes referentes y cómo entiende la música: mirando a figuras como Pantoja y Ríos como "grandes" en mayúsculas, cada uno en su estilo, pero todos formando parte de la banda sonora de este país.