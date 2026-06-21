Reabierta la A-432 en ambos sentidos tras permanecer cortada por el incendio declarado en El Pedroso

La carretera A-432 ha sido reabierta al tráfico en ambos sentidos tras haber sufrido un corte total a causa de las llamas procedentes del incendio forestal declarado este mismo domingo, 21 de junio, en el término municipal de El Pedroso (Sevilla), que se encuentra muy próximo a esta vía y dificultaba el tránsito de los vehículos.

Así lo ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a través de su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, donde ha detallado que se ha restablecido el tráfico por todos los carriles de la A-432 que permanecía cortada desde el kilómetro 33 sobre las 11,53 horas de esta mañana.

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En este contexto, cabe señalar que el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, continúa trabajando sobre la zona para lograr la estabilización del fuego con un total de diez efectivos, tanto aéreos como terrestres, según ha precisado en un mensaje publicado esta misma red social.

Por un lado, el Infoca ha movilizado cuatro medios aéreos, entre los que se encuentran dos helicópteros --uno ligero y otro semipesado--, así como dos aviones anfibios ligeros. Además, por vía terrestre se encuentran trabajado dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente medioambiental y dos vehículos autobombas.

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