Gamarra: "Solo hay una salida, elecciones, porque la corrupción asfixia al sanchismo pero también a los españoles"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha insistido este domingo en que "esto no da más de sí, solo hay una salida, que son elecciones, porque la corrupción asfixia al sanchismo, pero también está asfixiando a todos los españoles".

Así lo ha asegurado la dirigente 'popular' en declaraciones a los medios de comunicación este mediodía en Logroño, donde ha acudido junto con cargos municipales 'populares' a visitar algunas de las instalaciones repartidas por la ciudad dentro del Festival de Arquitectura 'Concéntrico'.

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Ha recordado Gamarra que "estamos ante la semana en la que va a comparecer Pedro Sánchez ante el Congreso de los Diputados y comparece ante unas Cortes que deberían de estar ya disueltas, porque estamos ante la semana en la que el número uno está esperando la sentencia de su número dos, una sentencia que afecta a su Gobierno con un ministro ya en la cárcel".

"Además -ha continuado- esa comparecencia se va a producir unos días después de que hayamos visto a cómo su mujer se le abre auto de juicio oral a través del cual se le imputan cuatro delitos".

Y, en sus palabras, llega "unos días después de que el faro moral del sanchismo, el señor Rodríguez Zapatero, haya comparecido ante la Audiencia Nacional, y se mantenga su imputación en relación a siete delitos, sin que nos haya podido explicar a los españoles un mes después cómo llegaron esos 'joyones' a su caja fuerte, porque evidentemente no llegaron solos, pero seguimos sin respuestas".

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Unos días después, ha continuado, "de que esa causa incluso se haya ampliado con la imputación de las propias hijas de Zapatero, a las que él mismo ha metido en todo este problema desde el punto de vista judicial".

"En definitiva -ha sentenciado Gamarra-, esto no se aguanta más. Esto es un suma y sigue que parece una serie de ciencia ficción, pero lamentablemente no es ciencia ficción. Es la realidad política que estamos viviendo en nuestro país".

Una realidad, ha considerado, en la que "estamos viendo cómo los Sánchez y los Zapatero están unidos por la corrupción y por los escándalos que nos asaltan a todos constantemente, no son cuestiones aisladas, no son cuestiones puntuales, todos los círculos del sanchismo, todos están impregnados de corrupción".

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"Una corrupción que no son hechos aislados porque las Leires no actuaban solas, los Koldos no actuaban solos, los Ábalos no actuaban solos, los Zarrías no actuaban solos, los Cerdanes tampoco actuaban solos. Todos actuaban al servicio de Pedro Sánchez y del sanchismo. Es el 'one'. P.S. es el inicio y el final absolutamente de todo. Es el 'one', el puto amo, como decía uno de sus ministros más fieles, como es el señor Puente", ha apostillado Cuca Gamarra.

Por eso, ha asegurado que "la realidad es que esto no da más de sí y solo hay una salida que son elecciones, porque la corrupción asfixia al sanchismo, pero asfixia también a todos los españoles", ya que, a su juicio, "sí hay agenda judicial pero ya no hay agenda política mientras los problemas de los españoles siguen creciendo".

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"Es la hora de la verdad y es la hora de devolver la palabra a los españoles para que se pueda tener un nuevo Gobierno que sí trabaje por y para ellos. Al final lo único que hay es incapacidad, es corrupción y es bloqueo, y esto es lo que impide que los problemas de vivienda o los problemas de inflación se puedan afrontar desde una agenda política. Solo hay ya agenda judicial y esto no da más de sí", ha recalcado.

PREGUNTA A LOS SOCIOS.

Ha hecho referencia también a palabras de Gabriel Rufián, "cuando se preguntaba ¿resistir para qué? Pues para seguir atacando a los jueces, para intentar desde la presión que los jueces y los fiscales no desarrollen su tarea, resistir para asfixiar a los españoles que no pueden llegar a fin de mes y ven como pagan impuestos pero sus impuestos no tienen una compensación de servicios adecuados".

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"Pero lo que les decimos desde el Partido Popular a los socios es ¿aguantar a Sánchez para qué? Si esto no va a cambiar. Las semanas 'horribilis' del sanchismo se encadenan una detrás de otra. Y no va a ir a mejor porque el Estado de Derecho funciona en nuestro país. Porque no existe impunidad. Porque nadie está por encima de la ley, seas Pedro Sánchez, seas la familia de Pedro Sánchez, seas el partido de Pedro Sánchez o seas el gobierno de Pedro Sánchez", ha afirmado.

Y ha incidido, en este sentido, en que "si has vulnerado la ley, actúan los distintos poderes", por lo que ha reiterado que "esto se ha acabado y ya no da más de sí, es el momento de dar la palabra a los españoles, y que podamos cerrar esta etapa y abrir otra nueva en la que se puedan resolver los problemas que tienen los ciudadanos".

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