Las defensas antiaéreas rusas derriban 187 drones ucranianos sobre once regiones y Crimea

Moscú, 20 jun (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche 187 drones ucranianos sobre once regiones y la anexionada península de Crimea, aseguró este sábado el Ministerio de Defensa.

Fueron atacadas las regiones fronterizas de Briansk, donde hubo un muerto; Kursk y Bélgorod; y también otras como las sureñas Rostov y Krasnodar, o Ástrajan, a orillas del mar Caspio.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, estimó en dos los aparatos no tripulados abatidos anoche y que se dirigían a objetivos en la capital rusa.

La urbe de 13 millones de habitantes fue objeto el jueves de un ataque masivo enemigo de 187 drones, mientras que el viernes fueron derribados 76 drones, según el Ayuntamiento.

Debido al ataque perpetrado durante la noche, varios aeropuertos en Moscú y en otras ciudades de la Rusia europea tuvieron que cerrar provisionalmente o restringir sus operaciones.

Las autoridades ucranianas aseguran que los ataques de los últimos días contra Moscú son una represalia por el bombardeo ruso del Monasterio de las Cuevas en Kiev, una de las cunas de la religión ortodoxa en el mundo.

Además, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llamó al Kremlin a poner fin a la guerra, o de lo contrario Moscú será objeto de continuos ataques con drones, y pronosticó un invierno para los rusos más crudo que el ucraniano. EFE

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