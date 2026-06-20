El jefe de gabinete de Zelenski rechaza la Orden del Mérito de Polonia y reaviva la disputa histórica

El jefe de la Oficina de la Presidencia de Ucrania, Kirilo Budanov, anunció que seguirá el ejemplo del máximo diplomático de su país y devolverá una condecoración estatal polaca, en medio de una histórica disputa entre los dos países vecinos, aliados contra Rusia.

Budanov escribió en Telegram el sábado su renuncia a la Cruz de Oro de Oficial de la Orden del Mérito de la República de Polonia, que recibió el año pasado, se produce en respuesta a la decisión del presidente polaco, Karol Nawrocki, quien renunció a la Orden del Águila Blanca que le otorgó su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

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El origen de la controversia radica en el sangriento legado de los combatientes clandestinos del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), condecorados por su resistencia contra el dominio soviético tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, durante la guerra, esta fuerza masacró a decenas de miles de polacos y judíos en lo que hoy es el oeste de Ucrania.

Zelenski desató la polémica a finales de mayo al otorgar el apodo de "Héroes del UPA" a una unidad del Ejército que luchaba contra los rusos.

En su publicación, Budanov describió la acción de Nawrocki como un "gesto hostil hacia el pueblo ucraniano y un regalo a la Rusia agresora". El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andri Sibiha, también había anunciado previamente la devolución de una condecoración.

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El primer ministro polaco, Donald Tusk, instó a ambos presidentes a actuar con moderación.

"El conflicto entre Polonia y Ucrania es motivo de alegría para (el presidente ruso Vladimir) Putin y de consternación para nuestros aliados", escribió Tusk el viernes en redes sociales, mientras la disputa se intensificaba a menos de una semana de una conferencia de reconstrucción para Ucrania en la ciudad portuaria polaca de Gdansk.

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"La tarea de los presidentes Zelenski y Nawrocki es calmar las emociones, no avivar la tensión. La línea de frente discurre en otro lugar", ha añadido.

Zelenski recibió la máxima condecoración polaca en 2023 de manos del predecesor de Nawrocki, Andrzej Duda, para subrayar la amistad entre Polonia y Ucrania en la lucha contra la agresión rusa.