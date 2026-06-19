El presidente del Parlamento libanés asegura que Hezbolá respetará el alto el fuego si Israel lo hace

El presidente del Parlamento de Líbano, Nabih Berri, ha afirmado este jueves que el partido-milicia chií libanés Hezbolá mantendrá su "compromiso con el alto el fuego, siempre y cuando Israel lo respete plena e íntegramente".

"Sobre el alto el fuego entre Israel, Líbano y Hezbolá, reafirmo la posición de Líbano y el compromiso del partido con el alto el fuego, siempre y cuando Israel lo respete plena e íntegramente", ha señalado Berri en una declaración difundida en redes sociales.

PUBLICIDAD

El líder del Parlamento libanés ha razonado su pronunciamiento en este sentido en un intento de "facilitar el éxito de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza, especialmente en lo que respecta al primer punto del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos", que recoge el fin de inmediato y permanente de las operaciones militares "en todos los frentes, incluido Líbano".

Coincidentemente, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, ha afirmado en redes este mismo jueves que "Israel mantiene su compromiso con el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel, Líbano y Estados Unidos", sin hacer alusión al memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos al que sí ha aludido Berri.

PUBLICIDAD

El diplomático israelí ha subrayado que, "si Hezbolá no viola el acuerdo, este (el alto el fuego) se mantendrá". Sin embargo, ha alegado que "Israel conserva su derecho a responder a los ataques en su contra y a frustrar las amenazas contra su territorio, sus ciudadanos y sus soldados". Actualmente, Israel mantiene tropas en territorio libanés y ha insistido en que no se retirará de las zonas ocupadas en su vecino septentrional.

HEZBOLÁ ATACA A MILITARES ISRAELÍES EN INCURSIÓN EN LÍBANO

En este sentido, y pese al supuesto compromiso de las partes con el cese de hostilidades, Hezbolá ha asegurado ya este viernes haber observado y atacado a "una fuerza enemiga israelí compuesta por un pelotón blindado y un pelotón de infantería que intentaba infiltrarse en el lado norte de los altos de Ali al Taher", en el sur de Líbano.

PUBLICIDAD

Según el comunicado emitido por el grupo chií y recogido por la cadena afín Al Manar, combatientes de Hezbolá habrían atacado en este marco tres tanques Merkava de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Sin embargo, poco después, los integrantes de Hezbolá han vuelto a abrir fuego contra "una segunda fuerza 'israelí' que intentaba avanzar para recuperar a los muertos y heridos", según indica el partido-milicia en otro comunicado. "Y hemos logrado infligirles bajas confirmadas", ha apostillado.

PUBLICIDAD

Si bien el Ejército israelí no se ha manifestado hasta el momento acerca de nuevas acciones militares en Líbano, la agencia estatal libanesa NNA ha informado de una serie de incursiones en Nabatiye con bombardeos de artillería sobre varias localidades de la gobernación más suroriental del país.

En lo que ha definido como "una de las noches más difíciles de la reciente agresión", el medio público ha informado de un "intenso y concentrado bombardeo" alrededor de la 1.30 de la madrugada (hora local) contra la ciudad de Nabatiye, la zona de Kfarjuz y las localidades de Kfarman, Zibdine, Nabatiye al Fuqa, Habush, Sajd y Jabal al Rafi, a lo que han seguido ataques aéreos en varios de estos puntos y en otros como la ciudad de Jebchit o el ayuntamiento de Douir durante al menos las tres horas siguientes.

PUBLICIDAD