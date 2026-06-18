Un grupo de mujeres protagonizan nueva protesta en Yakarta contra la gestión de Prabowo

Yakarta, 18 jun (EFE).- Alrededor de un centenar de mujeres marcharon este jueves por el centro de Yakarta en una nueva jornada de protestas para expresar el creciente malestar contra la gestión económica y social del presidente, el exgeneral Prabowo Subianto.

La manifestación, organizada por el grupo feminista Alianza de las Mujeres de Indonesia, transcurrió de manera pacífica a pesar de registrar de manera puntual empujones y tensión con las autoridades que, según las participantes, trataban de bloquear la marcha.

Entre las principales demandas está la reducción del precio de los alimentos básicos y suspender el programa de comidas escolares gratuitas, impulsado por Prabowo y rodeado de controversia por los altos costes y los numerosos casos de intoxicaciones alimentarias de alumnos registrados.

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"El aumento del precio del combustible se debe al gasto derrochador del Gobierno", apuntan algunos de los carteles mostrados durante la marcha, mientras las asistentes golpeaban bandejas de aluminio, similares a las usadas para servir comida en las escuelas.

"¡Eliminar el programa de comidas escolares gratuitas! ¡Reducir los precios!", gritaban las asistentes, de todas las edades y que en su mayoría lucían colores rosados, mientras transitaban por uno de los principales distritos comerciales de la capital.

Las protestas comenzaron el pasado viernes, cuando miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del archipiélago para exigir al Gobierno medidas que mejoren las condiciones de vida de la población, y han continuado esta semana.

El país está impactado por los ajustes en los precios del combustible y un desgaste reputacional de Indonesia ante las medidas de Prabowo, tachadas de populistas por sus detractores.

Estas protestas son una respuesta al momento que vive el país, la mayor economía del Sudeste Asiático, con su moneda, la rupia, en mínimos históricos, y un creciente malestar social por algunas iniciativas de Prabowo, entre ellas la militarización de las instituciones o la creación de un fondo soberano bajo su supervisión.

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Sus críticos le acusan de limitar el espacio cívico y de erosionar las libertades democráticas logradas tras la caída del dictador Suharto en 1998.

Yerno del fallecido exdictador Suharto y acusado en el pasado de violaciones de derechos humanos, Prabowo, de 74 años, ganó las elecciones de 2024 y desde entonces está siendo cuestionado por oenegés, que le acusan de un retroceso general en las libertades. EFE

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(foto)(vídeo)