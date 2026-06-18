Agencias

Trump afirma que el memorando de entendimiento entre EEUU e Irán "ya está firmado"

Guardar
Google icon
Imagen PT27JS7YD5BSLNPB6CQHBMGNM4

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que "ya está firmado" el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, el cual abre paso a un periodo de 60 días en los que se negociarán los detalles de un acuerdo de paz definitivo entre las partes.

"Ya está firmado, sí... Lo he firmado en Versalles", ha manifestado en declaraciones a los medios el inquilino de la Casa Blanca, a su salida del Palacio de Versalles, donde ha mantenido una cena con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras la cumbre del G7 celebrada esta semana en la localidad francesa de Évian.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos 4 reos heridos tras intervención en prisión del este de Paraguay

Infobae

Canciller chino subraya a par iraní que todas las partes deben cumplir sus compromisos

Infobae

El núcleo del PCC da luz verde a las reformas económicas de Díaz-Canel

Infobae

Reserva indígena demanda al Gobierno de Trump para frenar construcción del muro fronterizo

Infobae

Sánchez pedirá a la UE más ambición presupuestaria y evitar una guerra comercial con China

Infobae