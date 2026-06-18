Trump afirma que el memorando de entendimiento entre EEUU e Irán "ya está firmado"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que "ya está firmado" el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, el cual abre paso a un periodo de 60 días en los que se negociarán los detalles de un acuerdo de paz definitivo entre las partes.

"Ya está firmado, sí... Lo he firmado en Versalles", ha manifestado en declaraciones a los medios el inquilino de la Casa Blanca, a su salida del Palacio de Versalles, donde ha mantenido una cena con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras la cumbre del G7 celebrada esta semana en la localidad francesa de Évian.

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