Puerto Rico prepara su despliegue como País Socio de Fitur 2027 para impulsar el turismo y la inversión

Puerto Rico será el País Socio de la 47ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2027), que se celebrará del 20 al 24 de enero en Ifema Madrid, por el acuerdo presentado este jueves por representantes del destino caribeño y de la organización ferial.

Durante el acto de presentación, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles, ha destacado la oportunidad que supone esta alianza para reforzar el posicionamiento internacional de la isla, mientras que el consejero delegado de Descubre Puerto Rico, Jorge L. Pérez, ha subrayado el potencial de Fitur como escaparate para atraer nuevos visitantes e inversiones.

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Por parte de Ifema Madrid, el presidente de su Comité Ejecutivo, José Vicente de los Mozos, y la directora de Fitur, María Valcarce, han dado la bienvenida a Puerto Rico como socio estratégico de la edición de 2027, resaltando la relevancia del destino dentro del mercado turístico global y el buen estado en el que se encuentra desde hace ya unos años a nivel turístico.

La designación de Puerto Rico como País Socio permitirá a la isla contar con una presencia destacada en la feria y desarrollar una amplia agenda de promoción destinada a fortalecer sus vínculos con la industria turística internacional y el mercado español.

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