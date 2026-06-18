Qatar Airways refuerza su operativa en España y Portugal con más vuelos desde Madrid, Barcelona y Málaga

Qatar Airways continúa reforzando su programación de verano en España y Portugal mediante el aumento de frecuencias en sus principales rutas de la Península Ibérica (Madrid, Barcelona y Málaga) y la reciente reanudación de sus operaciones a Lisboa, según ha informado la aerolínea en un comunicado.

Con esta ampliación de capacidad, la compañía aérea consolida su apuesta por ambos mercados de cara a la temporada alta y recupera gran parte de su operatividad previa.

En concreto, la aerolínea incrementará desde esta semana sus conexiones semanales desde Barcelona (de 18 a 21 vuelos), Madrid (de 18 a 21 vuelos) y Málaga (de 5 a 7 vuelos), a las que se suman los 7 vuelos semanales tras la reactivación de la ruta con Lisboa.

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A nivel global, Qatar Airways operará este verano desde 41 aeropuertos europeos y conectará a los viajeros con más de 160 destinos internacionales a través de su 'hub' en Doha, el Aeropuerto Internacional de Hamad, impulsada por unos factores de ocupación que "continúan creciendo semana tras semana en Europa".

AUGE DEL LARGO RADIO CON JAPÓN A LA CABEZA

Los datos de la compañía confirman una recuperación sostenida de los viajes de largo radio y un cambio en las preferencias de los pasajeros, que priorizan los destinos vacacionales de "alto valor experiencial" -como Australia, Tailandia y Japón- frente a los mercados tradicionalmente asociados a visitas de familiares y amigos, como India y Pakistán.

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Dentro de estas nuevas tendencias, Japón se consolida como uno de los destinos con mayor crecimiento desde el mercado español, registrando un incremento del 79% en el volumen de pasajeros respecto al mismo periodo del año anterior (un 63% más a nivel europeo).

Para dar respuesta a esta demanda, Qatar Airways retomará sus vuelos a Tokio Haneda el próximo 15 de julio, incrementando la operativa hasta ofrecer un vuelo diario a partir del 1 de agosto.