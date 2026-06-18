Tres partidos lituanos firman un nuevo acuerdo de coalición tras expulsar a los populistas

Riga, 18 jun (EFE).- Tres partidos políticos lituanos de orientación ecologista y centroizquierdista firmaron este jueves un acuerdo de coalición para la formación de un nuevo Gobierno que quiere encabezar el líder de los Socialdemócratas (LSDP), Mindaugas Sinkevičius, después de que el Ejecutivo actual expulsara al partido populista Amanecer del Nemunas.

La nueva coalición está formada por los Socialdemócratas (LSDP), la Unión de Agricultores, Verdes y Familias Cristianas de Lituania (LVŽKŠS) y la Unión de Demócratas 'Por Lituania' (DSLV), que fue invitado a sumarse a las dos primeras fuerzas.

De recibir la aprobación del Parlamento lituano (Seimas), éste sería el tercer Gobierno en un año y medio en el país báltico.

Sinkevičius, que sólo anunció su decisión de ser candidato a primer ministro el martes, debe aun recibir el encargo formal de formar Gobierno por parte del presidente lituano, Gitanas Nauseda y después superar una votación de confianza en el Seimas.

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Además deberá dimitir como alcalde de la ciudad de Jonava, de 35.000 habitantes en el centro del país.

La actual primera ministra, Inga Ruginienė, del mismo partido que Sinkevičius y que solo lleva al frente del Ejecutivo lituano desde otoño pasado cuando sustituyó a Gintautas Paluckas por su supuesta implicación en un escándalo de corrupción, no se ha pronunciado en las últimas semanas sobre las negociaciones para reemplazarla.

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Está previsto que su Gobierno dimita el próximo día 23, dijo su portavoz, Ignas Algirdas Dobrovolskas, a la agencia BNS.

La reorganización gubernamental se produce después de que el partido decidiera el pasado día 6 expulsar de la coalición al partido populista Amanecer del Nemunas, debido a que su líder, Remigijus Žemaitaitis, fue condenado por realizar declaraciones antisemitas.

Tras las elecciones legislativas de 2024, el LSDP formó un Gobierno encabezado por Paluckas junto con los populistas y la DSLV.

Sin embargo, esa coalición se desintegró cuando surgieron acusaciones de corrupción contra Paluckas y la DSLV amenazó con abandonar el Gobierno si el primer ministro no dimitía.

Paluckas dejó el cargo, Ruginienė fue nombrada primera ministra y la DSLV fue sustituida en la coalición por la LVŽKŠS.

En declaraciones a los medios tras la firma del acuerdo de coalición, Sinkevičius bromeó diciendo que confiaba en que no fuera necesaria una cuarta alianza.

Según la radiotelevisión pública LRT, el acuerdo firmado este jueves promete ejecutar proyectos clave de defensa, entre ellos el desarrollo de una división del Ejército y los preparativos para acoger una brigada alemana completa.

También contempla una mayor atención a la defensa aérea y la creación de un sistema de protección contra drones.

Asimismo, el acuerdo fija como objetivo normalizar las relaciones diplomáticas con China hasta alcanzar un nivel de representación acorde con el de otros Estados miembros de la Unión Europea (UE).

Las relaciones entre Pekín y Vilna se deterioraron después de que Lituania permitiera a Taiwán abrir una oficina de representación a finales de 2021. EFE