Agencias

Restablecida la alta velocidad entre Lleida y Tarragona, sin servicio casi 3 horas por un incendio

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Los Bombers de la Generalitat han autorizado a Adif a restablecer la tensión de la catenaria en el tramo Lleida - Camp de Tarragona, por lo que los trenes detenidos vuelven a circular tras casi tres horas sin hacerlo por el incendio de L'Albi (Lleida) de este jueves.

La proximidad del fuego a las vías ha obligado a cortar la circulación, pero su favorable evolución ha permitido recuperarla.

Los bomberos han dado por estabilizado el incendio sobre las 12.40 horas, después de que se iniciara sobre las 10.30 horas en una zona de campos de rastrojo.

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