Sindicatos de técnicos sanitarios, CCOO y UGT se unen para impulsar acciones conjuntas por la reclasificación

El Sindicatos de Técnicos de Enfermería (SAE) y el Sindicato Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios (TECNOS) han anunciado este jueves un "inmediato acuerdo de coalición" con CCOO, UGT, la Asociación Española de Técnicos de Enfermería, Emergencias, Sanitarios y Sociosanitarios (AETESYS) y Plataforma por el Grado Universitario para impulsar actuaciones conjuntas de cara a otoño en favor de la reclasificación profesional y correspondiente retribución.

Esta "inminente suma de fuerzas sindicales", que se formará en este mes de junio, llega un día después de la manifestación convocada por SAE y TECNOS, que reunió a cerca de 3.500 técnicos sanitarios en Madrid, según datos de las organizaciones, para visibilizar su malestar, en un recorrido que comenzó en el Ministerio de Hacienda y llegó hasta el Congreso de los Diputados.

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Durante la manifestación, responsables sindicales detallaron a Europa Press que el Anteproyecto de Estatuto Marco aprobado en Consejo de Ministros introduce cambios que consideran un perjuicio, cuando el borrador acordado en enero entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación resultaba "esperanzador".

Además, explicaron que la partida presupuestaria para que los técnicos sanitarios cobren el salario que les corresponde existe desde 2007, pero que "no se ha aplicado". Asimismo, precisaron que los presupuestos de 2023, prorrogados en la actualidad, también tienen una partida aprobada en este sentido.

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A este respecto, lamentaron que los técnicos sanitarios son los únicos profesionales que no reciben la retribución que les corresponde. "Lo cobran todos los demás grupos profesionales, llámese enfermería, llámese facultativo, llámese celadores, llámese todo el resto de categorías, y los únicos que no lo tenemos aplicado somos los técnicos de grado medio y los técnicos superiores", precisó el secretario general de TECNOS, Joaquín Cano.

A su llegada al Congreso, los sindicatos trasladaron sus demandas a los diputados Elvira Velasco y Antonio Cavacasillas, del Partido Popular (PP); Alda Recas, de Sumar; Carmen Martínez, del PSOE; y Javier Sánchez y Noemí Santana, de Podemos. Ante la apertura de los políticos a actuar en este sentido, las organizaciones les exigieron que no lo hagan mediante una Proposición No de Ley (PNL), que consideran "ineficaz más allá de un simple gesto que obedece a un brindis al sol".

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SAE y TECNOS han explicado que la futura unión sindical "obedece a la solicitud de los técnicos sanitarios" y consideran que "beneficia y suma, que proyecta, que consolida, que presiona ante su magnitud". Con todo, han señalado que respetan las actuaciones de otras organizaciones encaminadas al mismo fin. "Ningún técnico es tan fuerte como todos juntos", han finalizado.